Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn: 'Không may sinh con ra trong tuổi học sinh...'

Đời sống 05/10/2023 06:10

Ông Phạm Văn Bạo, Chủ tịch UBND xã Phú Cường (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) cho biết, chính quyền và các lực lượng chức năng đang tìm kiếm thân nhân của một bé sơ sinh bị bỏ rơi tại địa phương.

Theo  thông tin từ báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Phú Cường cho biết, hiện nay, gia đình ông Tạ Văn Môn và vợ là bà Phạm Thị Ngân (cùng 41 tuổi, hiện ở thôn Tân Trung, xã Phú Cường, TP.Hưng Yên) đang tạm thời nuôi dưỡng một bé sơ sinh.

Qua xác minh, lập biên bản của Công an xã Phú Cường, lúc 18 giờ ngày 25.9, ông Nguyễn Trí Trưởng (trú thôn Tân Trung) phát hiện cháu bé bị bỏ rơi tại khu vực ven đê thuộc thôn Tân Trung, xã Phú Cường.

Thời điểm được phát hiện, bé trai được quấn trong túi ni lông màu đen, mặc áo màu xanh, cổ tay và gấu quần có màu hồng. Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm 1 tờ giấy viết tay có nội dung: "Cháu là mẹ của đứa trẻ này, không may có xảy ra quan hệ và sinh ra con trong tuổi học sinh, cháu mong người nào hay gia đình nào nhặt được con cháu thì chăm nuôi cháu... Cháu mong ai nhặt được con cháu thì mong người đó yêu thương con thay phận cháu ạ. Cảm ơn người đã nhận và nuôi con cháu".

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn: 'Không may sinh con ra trong tuổi học sinh...' - Ảnh 1
Cháu bé bị bỏ rơi tại khu vực ven đê thuộc thôn Tân Trung, xã Phú Cường - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo ông Bạo, sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Phú Cường đã gọi cán bộ y tế đến kiểm tra xác định tình trạng sức khỏe bé tốt. UBND xã Phú Cường đã thông báo bằng văn bản gửi đến UBND các xã, phường trên địa bàn TP.Hưng Yên và thông báo đến các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện vẫn chưa xác định được cha, mẹ đẻ của bé bị bỏ rơi.

"Đến nay đã đến thời hạn cuối nhưng thân nhân của cháu bé vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, gia đình ông Tạ Văn Môn cũng có nguyện vọng nhận cháu làm con nuôi. Trong thời gian ngắn nữa, nếu cháu bé không có thân nhân đến nhận, UBND xã sẽ hướng dẫn gia đình ông Môn khai sinh cho cháu và làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định", ông Bạo thông tin thêm về bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào ngày 3/10, nhân viên của trung tâm y tế thị xã Phước Long (Bình Phước) phát hiện 1 bé trai nặng khoảng gần 3kg ở hành lang khoa nhi. Qua thăm khám, sức khỏe của bé trai ổn định, bú tốt.

Sau nhiều giờ chờ đợi nhưng vẫn không thấy người nhà đến nhận bé. Hiện tại, bé đang được các nữ hộ sinh khoa sản chăm sóc.

Trung tâm Y tế thị xã Phước Long thông báo ai là người thân của bé trai thì đến trung tâm để nhận lại. Trường hợp không có người đến nhận, trung tâm y tế sẽ làm thủ tục theo quy định.

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