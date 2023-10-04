Công an TP Thủ Đức (TP HCM) tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ vụ nam sinh viên tử vong trên địa bàn.
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Theo thông tin từ VTC News, khoảng 9h ngày 4/10, một số cư dân sống tại chung cư Saigon Metro Park, đường số 1, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức (TPHCM) nghe tiếng động mạnh.
Đi kiểm tra, họ phát hiện một nam thanh niên ngoài 20 tuổi rơi từ lầu cao, nằm tử vong trên mặt đất.
Theo thông tin từ VietNamNet, bước đầu xác định nạn nhân quê Đồng Nai, là sinh viên của 1 trường ở TP.HCM. Nam sinh viên này thuê căn hộ ở tầng 14 và ở chung với bạn.
Sáng cùng ngày, ông bà từ Đồng Nai lên TP Thủ Đức đón nam sinh về quê khám bệnh. Khi ông bà đang đứng dưới tầng trệt, chưa kịp lên phòng đã xảy ra vụ việc.
Cơ quan chức năng TP Thủ Đức đã đến hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.