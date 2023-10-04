Chạy qua đám lúa phơi, nữ sinh lớp 10 ở Thanh Hóa ngã ra đường rồi tử vong

Đời sống 04/10/2023 10:25

UBND xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm khi một học sinh lớp 10 gặp nạn tử vong do đi vào đám lúa đang phơi trên đường.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 3/10, ông Trần Văn Mậu, Chủ tịch UBND xã Tế Thắng xác nhận vụ 2 nữ sinh điều khiển xe máy điện đâm phải lúa phơi trên đường, xảy ra trên địa bàn xã Tế Thắng.

 

Ông Mậu cho biết, khoảng gần 14h ngày 19/9, 2 nữ sinh lớp 10, Trường THPT Nông Cống 2 là L.P.C. và em V.T.N. (SN 2008; ngụ huyện Nông Cống) đèo nhau trên xe đạp điện trên quốc lộ, khi tới đoạn đường trên chiếc xe đi vào đám lúa phơi trên đường khiến chiếc xe trượt ngã. 

 

Ngay lúc đó một chiếc xe máy do 2 thanh niên (đều ngụ xã Tế Thắng) điều khiển, lưu thông cùng chiều từ phía sau đã đâm mạnh vào người 2 nữ sinh, khiến các nạn nhân bị thương nặng.

Chạy qua đám lúa phơi, nữ sinh lớp 10 ở Thanh Hóa ngã ra đường rồi tử vong - Ảnh 1
Hình ảnh 2 nữ sinh đi vào đám lúa phơi trên Quốc lộ 45, đoạn qua xã Tế Thắng (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, người dân và người thân đã đưa 2 nữ sinh đến một bệnh viện trên địa bàn H.Nông Cống cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên sau đó cả 2 nữ sinh được đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Cũng theo ông Mậu, do bị thương quá nặng, nên ngày 2/10, một trong 2 nữ sinh đã tử vong; nữ sinh còn lại đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Riêng 2 thanh niên điều khiển xe máy chỉ bị thương nhẹ.

Sau vụ tai nạn, Công an H.Nông Cống đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân. Ngày 3/10, ông Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND H.Nông Cống cho biết Công an H.Nông Cống vẫn chưa có báo cáo về vụ tai nạn gửi UBND H.Nông Cống.

Sở Y tế TP.HCM họp khẩn sau vụ bé gái tử vong, 50 người ngộ độc khi ăn bánh tại Đêm hội Trung Thu

Sở Y tế TP.HCM họp khẩn sau vụ bé gái tử vong, 50 người ngộ độc khi ăn bánh tại Đêm hội Trung Thu

Sở Y tế TP.HCM triệu tập khẩn họp Hội đồng các chuyên gia vào sáng 4/10 để tiếp tục đánh giá nguyên nhân ngộ độc.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 29 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng