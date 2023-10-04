UBND xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm khi một học sinh lớp 10 gặp nạn tử vong do đi vào đám lúa đang phơi trên đường.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 3/10, ông Trần Văn Mậu, Chủ tịch UBND xã Tế Thắng xác nhận vụ 2 nữ sinh điều khiển xe máy điện đâm phải lúa phơi trên đường, xảy ra trên địa bàn xã Tế Thắng.

Ông Mậu cho biết, khoảng gần 14h ngày 19/9, 2 nữ sinh lớp 10, Trường THPT Nông Cống 2 là L.P.C. và em V.T.N. (SN 2008; ngụ huyện Nông Cống) đèo nhau trên xe đạp điện trên quốc lộ, khi tới đoạn đường trên chiếc xe đi vào đám lúa phơi trên đường khiến chiếc xe trượt ngã.

Ngay lúc đó một chiếc xe máy do 2 thanh niên (đều ngụ xã Tế Thắng) điều khiển, lưu thông cùng chiều từ phía sau đã đâm mạnh vào người 2 nữ sinh, khiến các nạn nhân bị thương nặng.

Hình ảnh 2 nữ sinh đi vào đám lúa phơi trên Quốc lộ 45, đoạn qua xã Tế Thắng (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, người dân và người thân đã đưa 2 nữ sinh đến một bệnh viện trên địa bàn H.Nông Cống cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên sau đó cả 2 nữ sinh được đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Cũng theo ông Mậu, do bị thương quá nặng, nên ngày 2/10, một trong 2 nữ sinh đã tử vong; nữ sinh còn lại đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Riêng 2 thanh niên điều khiển xe máy chỉ bị thương nhẹ.

Sau vụ tai nạn, Công an H.Nông Cống đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân. Ngày 3/10, ông Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND H.Nông Cống cho biết Công an H.Nông Cống vẫn chưa có báo cáo về vụ tai nạn gửi UBND H.Nông Cống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-qua-am-lua-phoi-nu-sinh-lop-10-o-thanh-hoa-nga-ra-uong-roi-tu-vong-621441.html