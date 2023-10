Quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh Bánh mì Phượng 2 (địa chỉ: 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký vào ngày 3/10.