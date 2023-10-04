Đắm thuyền trên vịnh Hạ Long, hai vợ chồng tử vong thương tâm

Đời sống 04/10/2023 06:10

UBND thành phố Hạ Long thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đắm thuyền khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 5h30, ngày 2/10, tại khu vực Hang Ma, trên Vịnh Hạ Long, ngư dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên biển. Qua xác minh của cơ quan chức năng, nạn nhân là ông N.V.K (71 tuổi, trú tại Khu 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long).

Người thân của ông K cho biết, từ sáng 1/10, ông K cùng vợ dùng thuyền ra Vịnh Hạ Long đánh cá. Gia đình bị mất liên lạc.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tiếp. Đến khoảng 7 giờ ngày 2/10, thi thể bà Đ.T.G (69 tuổi, vợ ông K) đã được tìm thấy gần đó và đưa về bờ.

Đắm thuyền trên vịnh Hạ Long, hai vợ chồng tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hai vợ chồng tử vong do đắm thuyền trên vịnh Hạ Long - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay trong ngày 2/10, cơ quan chức năng thành phố Hạ Long tiến hành các thủ tục điều tra cần thiết, đồng thời bàn giao thi thể hai vợ chồng cho gia đình làm lễ an táng.

Trước sự việc đau lòng trên, chính quyền thành phố Hạ Long cảnh báo ngư dân khi ra khơi cần trang bị áo phao, phao cứu hộ, tuân thủ các quy định về neo đậu, đánh bắt thủy sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ bánh mì Phượng làm 313 người bị ngộ độc: Phạt gần 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng

Vụ bánh mì Phượng làm 313 người bị ngộ độc: Phạt gần 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng

Quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh Bánh mì Phượng 2 (địa chỉ: 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký vào ngày 3/10.

Xem thêm
Từ khóa:   vịnh Hạ Long tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 28 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng