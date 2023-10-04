UBND thành phố Hạ Long thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đắm thuyền khiến 2 người tử vong.
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Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 5h30, ngày 2/10, tại khu vực Hang Ma, trên Vịnh Hạ Long, ngư dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên biển. Qua xác minh của cơ quan chức năng, nạn nhân là ông N.V.K (71 tuổi, trú tại Khu 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long).
Người thân của ông K cho biết, từ sáng 1/10, ông K cùng vợ dùng thuyền ra Vịnh Hạ Long đánh cá. Gia đình bị mất liên lạc.
Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tiếp. Đến khoảng 7 giờ ngày 2/10, thi thể bà Đ.T.G (69 tuổi, vợ ông K) đã được tìm thấy gần đó và đưa về bờ.
Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay trong ngày 2/10, cơ quan chức năng thành phố Hạ Long tiến hành các thủ tục điều tra cần thiết, đồng thời bàn giao thi thể hai vợ chồng cho gia đình làm lễ an táng.
Trước sự việc đau lòng trên, chính quyền thành phố Hạ Long cảnh báo ngư dân khi ra khơi cần trang bị áo phao, phao cứu hộ, tuân thủ các quy định về neo đậu, đánh bắt thủy sản.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.