Bé gái 10 tuổi dũng cảm giải cứu 3 em nhỏ đuối nước ở Gia Lai

Đời sống 03/10/2023 16:29

Em Rơ Châm Ư (10 tuổi) đã mưu trí, dũng cảm cứu các em nhỏ đuối nước.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 3/10, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đỗ Duy Nam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Rơ Châm Ư (10 tuổi, học sinh lớp 5G, Trường Tiểu học Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Trước đó, trưa 9/9, Ư cùng R.C.C. (8 tuổi, em trai ruột), Chúc (10 tuổi), Vâng (11 tuổi), H’Lia (8 tuổi) rủ nhau đi chơi cạnh hồ nước trong làng Bui, xã Nghĩa Hưng. Trong lúc các em đang tắm, C., Chúc, H’Lia bị đuối nước. Thấy vậy, Ư đã nhảy xuống túm tóc, kéo Chúc lên bờ, sau đó kéo tiếp H’Lia lên trong tình trạng đuối nước nặng.

Không thấy em trai đâu, Ư vội vã lao xuống nước lặn tìm, kéo được em trai lên bờ. Tuy nhiên, C. không qua khỏi, tử vong sau đó.

Bé gái 10 tuổi dũng cảm giải cứu 3 em nhỏ đuối nước ở Gia Lai - Ảnh 1
Bé gái 10 tuổi cứu 3 em nhỏ đuối nước được nhận Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Gia Lai, nhìn quanh không thấy em trai mình là Rơ Châm Chuân đâu cả, em Ư tiếp tục nhảy xuống nước mò tìm và kéo được Chuân lên bờ. Nhưng không may là em Rơ Châm Chuân đã tắt thở.

Sau đó, gia đình đã đưa 2 em H'lia và Rơ Châm Ư đi viện trong tình trạng suy kiệt sức khỏe. Qua điều trị, sức khỏe em H'Lia và em Ư đã bình phục sau đó.

Ngoài ra, gia đình Ư có 2 chị em, Ư là con đầu. Hoàn cảnh nhà em còn khó khăn, bố mẹ đều bận công việc nương rẫy nên các em tự bảo ban nhau học tập, thời gian rảnh giúp đỡ bố mẹ làm công việc nhà

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