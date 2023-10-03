Theo chị BGH, thường ngày tầm 16 đến 17 giờ, gia đình đi rước cháu. Tuy nhiên hôm qua (2-10), mới 15 giờ, Sơn đến trường rước con của mình và đưa cháu C đi luôn. Gia đình nghĩ chuyện chẳng lành, bảo Sơn đưa bé về nhà sớm và Sơn nói là đưa hai cháu đi sở thú để chơi, ai ngờ lại bắt cóc đòi tiền chuộc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ bắt cóc bé gái M.C. - 3 tuổi ở TP Tân An (Long An), chị BGH (mẹ cháu bé) cho biết, trong hơn 6 tiếng đồng hồ, gia đình đứng ngồi không yên khi biết người bạn thân của chồng bắt cóc con gái của họ để đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng tiền chuộc.

Khi Sơn yêu cầu chuyển tiền, lúc đầu, vợ chồng tôi không tin. Nhưng khi Sơn nói cần tiền gấp nếu không chuyển khoản 2 tỉ đồng sẽ ra tay sát hại cháu bé. Gia đình đã trình báo công an, đồng thời kéo dài thời gian chuyển tiền để tìm cách giải cứu cháu bé. Thời gian được kéo dài từ 17 giờ đến gần 22 giờ đêm, khi có thông tin công an bắt được Sơn gia đình mới an tâm.

“Sơn và cha của bé chơi thân với nhau từ rất lâu, chủ yếu là đi cà phê, rồi cùng nhóm hai gia đình đi chơi. Sơn nhìn hiền, làm việc tại trung tâm khai thác vận chuyển ở Bưu điện Long An, vợ lại làm cơ quan nhà nước. Có lần Sơn hỏi mượn tiền nhưng chồng tôi nói không có. Tôi không nghĩ Sơn lại làm vậy với con tôi”- chị H nói.

“Chúng tôi chuyển nhiều lần. Khi Sơn dọa giết cháu bé thì gia đình chuyển là 50 triệu. Gia đình tìm mọi cách để cơ quan chức năng tìm giúp tung tích và giải cứu cho cháu”- ông L.Đ.T (ông nội của cháu M.C) nói.

Sau khi chuyển 1 tỷ đồng, Sơn yêu cầu chỉ một mình người cô của cháu bé đến TP.HCM để đón bé và không được phép báo công an. Khi gia đình nhận được thông báo của Công an đã bắt được Sơn, lúc này đã gọi điện cho cô của cháu M.C đến địa chỉ ở TP Thủ Đức gặp cháu. Hơn 22h, chị H. và chồng mới đến gặp con, tại đây người trong khách sạn nói, Sơn gửi cháu bé và cho biết cha mẹ bé bị tai nạn nên nhờ chăm sóc dùm, sẽ có người nhà đến đón.

Sau khi được giải cứu, bé C đã gia đình đón về trong đến nhà khoảng 2 giờ sáng ngày 3/10, hiện cháu bé ổn định, vui vẻ, bé đang được mẹ chăm sóc tại nhà.

Nghi phạm Sơn bị chặn bắt ở Đồng Nai - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 16h30 ngày 2/10, gia đình bé gái 3 tuổi đến Công an TP Tân An, tỉnh Long An trình báo, con gái của họ bị đối tượng tên Sơn, là bạn thân của ba bé gái bắt cóc khi bé gái đang học ở một trường mầm non, khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP Tân An.

Đối tượng tên Sơn đã nhắn tin, gọi điện, yêu cầu gia đình bé gái phải đưa 2 tỷ đồng để chuộc lại con. Gia đình đã chuyển cho Sơn khoảng 1 tỷ và Sơn đã nhắn địa chỉ nơi bé gái đang bị nhốt.

Công an TP Tân An đã xuống hiện trường, lấy lời khai, làm việc với một số người trong trường mầm non. Một số người phụ trách ở trường mầm non cho hay, Sơn có con học ở trường mầm non này, cũng hay đón bé gái trên nên mọi người tin tưởng giao bé gái cho Sơn, mọi người không hay biết Sơn thực hiện kế hoạch bắt cóc.

Sau khi lấy lời khai, xác định nghi can, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo các lực lượng tập trung lần theo dấu vết, truy bắt đối tượng, giải cứu cháu bé.

Chiếc xe mà Sơn dùng làm phương tiện bắt cóc bé gái 3 tuổi - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Sau 5 tiếng đồng hồ khẩn trương truy xét, đến 21h30 cùng ngày, các tổ công tác đã phát hiện Sơn di chuyển trên xe khách cùng lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn qua huyện Tân Phú, Đồng Nai hướng về Lâm Đồng nên vây bắt.

Qua đấu tranh nhanh, Sơn khai do chơi cờ bạc, nợ nần nhiều người, bị các chủ nợ thúc ép nên Sơn đã thực hiện hành vi trên. Chiều cùng ngày, Sơn đến trường mầm non đón con và đón luôn bé gái 3 tuổi của bạn chở về nhà mình ở Thủ Thừa.

Sau khi giao con mình cho ba mẹ ruột, Sơn điều khiển xe ô tô chở bé gái hướng về TP Hồ Chí Minh. Trên đường đi, Sơn nhắn tin đe dọa người nhà bé gái phải chuyển cho Sơn 2 tỷ, nếu không tính mạng bé gái khó giữ.

Người nhà bé gái đã nhiều lần chuyển cho Sơn số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Khi đến khu vực phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Sơn đưa bé gái vào khách sạn rồi nhắn tin địa chỉ cho người nhà bé gái đến đón. Riêng Sơn đón xe khách Phương Trang di chuyển về tỉnh Lâm Đồng. Khi đến huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì bị chặn bắt.

Qua lời khai của Sơn, một tổ công tác cùng gia đình đã tiếp cận khách sạn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giải cứu bé gái 3 tuổi an toàn. Khám xét trên xe ô tô của Sơn, các tổ công tác thu giữ được một lọ thuốc trừ sâu. Công an tỉnh Long An di lý Sơn về trụ sở điều tra làm rõ, xử lý.