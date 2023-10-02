Các lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thị Dung - nghi can sát hại chị H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An) tại Chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM).

Theo thông tin từ VTC News, vào trưa 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Dung (ngụ quận 12, TP.HCM) - kẻ sát hại cô gái buôn bán rau ở Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trưa 30/9.

Dung khai, không nhớ đâm nạn nhân T. bao nhiêu nhát dao, pháp y thông báo với Dung gần 100 nhát - Ảnh: VTC News

Cơ quan CSĐT cũng đang tạm giữ chồng của nghi phạm Dung để điều tra về hành vi liên quan tới vụ án mạng. Chồng của nghi phạm được cho là đã mang bộ đồ dính đầy máu của vợ đi đốt.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Dung khai, không nhớ đâm nạn nhân T. bao nhiêu nhát dao, pháp y thông báo với Dung gần 100 nhát, Khi đưa hình chị T., người phụ nữ này tá hỏa, không dám xem hình.

Công an phong toả hiện trường để điều tra vụ án mạng - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào trưa 30/9, một số tài xế xe đầu kéo đi ăn trưa về đến bãi xe tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (đóng trên địa bàn phường Tam Bình), thì bất ngờ phát hiện một cô gái nằm gục trong vũng máu. Khi nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cô gái đã tử vong.

Cảnh sát trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng, ghi nhận trước đó nạn nhân được một người phụ nữ chở vào bằng xe máy. Sau đó hai người xảy ra ẩu đả, nữ nghi phạm được cho dùng dao sát hại cô gái.

Sau 2 giờ gây án, nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Dung bị các trinh sát Công an TP Thủ Đức cùng Công an phường Tam Bình bắt giữ tại nơi ở.

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