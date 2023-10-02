Nguyên nhân vụ cô giáo mầm non cầm dao ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ

Đời sống 02/10/2023 10:23

Vụ việc xảy ra tại phòng học đa năng tầng 2 của cơ sở mầm non tư thục BBMC có địa chỉ tại phố Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 8h30 ngày 29/9, bà L.T.S là nhân viên cấp dưỡng đang đứng ở hành lang phòng đa năng thực hiện nhiệm vụ gọt hoa quả để chuẩn bị bữa sáng cho trẻ.

Trong quá trình làm việc, bà S tranh cãi với H (nhân viên văn phòng) đang đứng gần đó về thời gian đi chợ và phân công công việc, trong đó có nhắc đến giáo viên phụ dạy tên X. Khi đó, cô X đang ở trong phòng đa năng nghe được đã tiến lại và xảy ra tranh cãi.

Mâu thuẫn lên cao trào khi bà S lao vào trong phòng học (trên tay vẫn cầm con dao gọt hoa quả) xô đẩy cô X. Sau đó, bà S ném dao xuống nền nhà rồi tiếp tục ẩu đả. Bà S quay ra cửa thì gặp bà H., 2 bên có xảy ra xô xát, cô X. cũng tiếp tục tham gia vào ẩu đả.

Nhận thấy sự việc căng thẳng, 4 giáo viên, nhân viên của cơ sở đã vào can ngăn để sự việc dừng lại. Hậu quả, bà S bị một vết cắn sâu trên tay.

Nguyên nhân vụ cô giáo mầm non cầm dao ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ - Ảnh 1
Vụ ẩu đả trên diễn ra ngay trong lớp học trước sự chứng kiến của hàng chục em nhỏ đang học trong lớp - Ảnh: Báo Lao Động

Sau khi sự việc xảy ra, bà S tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp dưỡng. Còn cô X và bà H xuống văn phòng tự ý lấy hồ sơ cá nhân và bỏ về. Toàn bộ sự việc được camera trong phòng học ghi lại. Đáng chú ý, vụ ẩu đả xảy ra trước mắt hàng chục học sinh đã gây ảnh hưởng đến tâm lý của các em.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động mặc dù đã thực hiện nhận trẻ từ nhiều tháng nay (hiện có 28 trẻ đang theo học).

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND phường Kim Tân cùng lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và làm việc với chủ cơ sở và các cá nhân liên quan. Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc, thu giữ 1 con dao. 

Nguyên nhân vụ cô giáo mầm non cầm dao ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ - Ảnh 2
Thông báo dừng hoạt động nhóm trẻ lớp MNĐTLL BBMC - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 2/10, bà Lưu Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cho biết, đơn vị đã ra thông báo về việc dừng hoạt động đối với đối với nhóm trẻ Mầm non độc lập tư thục BBMC.

UBND phường Kim Tân yêu cầu chủ cơ sở, chủ đầu tư của nhóm trẻ Mầm non độc lập tư thục BBMC là bà Ninh Thị Kim Huệ (phố Soi Tiền, tổ 23, phường Kim Tân, TP Lào Cai) tạm dừng mọi hoạt động dạy và học. 

Thời gian đình chỉ bắt đầu từ 17h ngày 30/9.

Việc yêu cầu tạm dừng hoạt động là để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý vụ ẩu đả của một số giáo viên, nhân viên diễn ra ngay trước mặt các trẻ đang học tại cơ sở này.

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