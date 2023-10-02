Cháy lớn gần chợ Chiêm Hóa, thiêu rụi toàn bộ gian hàng quần áo

Tại tổ dân phố Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá (tỉnh Tuyên Quang) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Công lý, vào khoảng 19h30 tối 1/10, tại tổ dân phố Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hoá) đã xảy ra vụ hoả hoạn nghiêm trọng.

Lửa bắt nguồn từ cửa hàng quần áo của gia đình anh Lê Thanh Hùng và chị Hoàng Thị Ngọc, thị trấn Vĩnh Lộc. Do hàng hoá chủ yếu là quần áo nên đám cháy đã lan ra rất nhanh, thiêu rụi toàn bộ tài sản của hai cửa hàng.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Công lý

Lực lượng an ninh, CSGT phân luồng để chữa cháy - Ảnh: Báo Tuyên Quang

Tuy nhiên, do hàng hoá là quần áo nên lửa lan rất nhanh khiến toàn bộ cửa hàng bị thiêu trụi - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Tuyên Quang, ngay sau khi có thông tin, lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cô giáo túm cổ áo, mắng chửi nữ sinh ở Hà Nội: Do đặt bánh sinh nhật khác ý cô chủ nhiệm Liên quan đến thông tin, clip nữ sinh quỳ, khóc xin cô giáo tha lỗi xảy ra tại Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn), UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương xác minh, báo cáo UBND TP Hà Nội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-lon-gan-cho-chiem-hoa-thieu-rui-toan-bo-gian-hang-quan-ao-620725.html