Cháy lớn gần chợ Chiêm Hóa, thiêu rụi toàn bộ gian hàng quần áo

Đời sống 02/10/2023 06:30

Tại tổ dân phố Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá (tỉnh Tuyên Quang) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Công lý, vào khoảng 19h30 tối 1/10, tại tổ dân phố Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hoá) đã xảy ra vụ hoả hoạn nghiêm trọng. 

Lửa bắt nguồn từ cửa hàng quần áo của gia đình anh Lê Thanh Hùng và chị Hoàng Thị Ngọc, thị trấn Vĩnh Lộc. Do hàng hoá chủ yếu là quần áo nên đám cháy đã lan ra rất nhanh, thiêu rụi toàn bộ tài sản của hai cửa hàng. 

Cháy lớn gần chợ Chiêm Hóa, thiêu rụi toàn bộ gian hàng quần áo - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Công lý
Cháy lớn gần chợ Chiêm Hóa, thiêu rụi toàn bộ gian hàng quần áo - Ảnh 2
Lực lượng an ninh, CSGT phân luồng để chữa cháy - Ảnh: Báo Tuyên Quang
Cháy lớn gần chợ Chiêm Hóa, thiêu rụi toàn bộ gian hàng quần áo - Ảnh 3
 Tuy nhiên, do hàng hoá là quần áo nên lửa lan rất nhanh khiến toàn bộ cửa hàng bị thiêu trụi - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Tuyên Quang, ngay sau khi có thông tin, lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.  

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