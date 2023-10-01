Liên quan đến thông tin, clip nữ sinh quỳ, khóc xin cô giáo tha lỗi xảy ra tại Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn), UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương xác minh, báo cáo UBND TP Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 1/10, báo cáo ban đầu của nhà trường cho thấy, em N.T.K.C. (SN 2006; là bí thư lớp) được giao nhiệm vụ đặt bánh sinh nhật khác với thống nhất với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị P.. Sau khi giáo viên và học sinh trao đổi, cô P. bảo học sinh ra đứng ở cửa lớp. Sau đó, có 2 học sinh mang bánh sinh nhật về thì cô giáo không cho vào lớp để bạn C. giải quyết chiếc bánh mình đặt. Sau khi lớp kê bàn ghế và bày cỗ chuẩn bị sinh nhật tháng, giáo viên chủ nhiệm đi ngoài cửa thấy các học sinh khóc, học sinh C. thấy cô giáo đi ra thì quỳ ở cửa lớp. Cô P. bảo học sinh đứng lên nhưng học sinh không đứng lên. Do sức khỏe không tốt nên học sinh nằm ra cửa lớp, cô giáo có kéo áo học sinh chưa được chuẩn mực. Cô P. xác nhận xử lý nóng vội, gây hiểu lầm.

Nữ sinh nằm ra sàn lớp học được cho là xảy ra tại Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống Báo cáo của nhà trường cho biết em C. xác nhận em mắc nhiều lỗi, còn bố học sinh C. xác nhận lỗi do con mình. Ngoài ra, một nam học sinh xác nhận có quay clip từ trong bục giáo viên rồi gửi cho bạn cùng lớp. Nhà trường cho biết đã quyết định chuyển công tác giảng dạy môn Giáo dục công dân và chủ nhiệm lớp 12D4 của nữ giáo viên này sang giáo viên khác, đồng thời không cử cô này làm công tác tư vấn học đường. Giáo viên cũng đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nên đồng ý với sự điều chỉnh phân công nhiệm vụ của nhà trường.

Cô giáo lôi, kéo nữ sinh đang quỳ trước cửa lớp - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, vào tối 29/9, mạng xã hội vừa xôn xao đoạn clip được cho là quay tại hành lang lớp 12D4, Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Bài viết cho biết, nữ sinh đã quỳ khóc van xin cô giáo suốt 2 giờ đồng đến mức lên cơn co giật, kiệt sức. Theo nội dung clip, để chuẩn bị tổ chức Trung thu cho học sinh, cô giáo chủ nhiệm giao cho nữ sinh này cũng là bí thư lớp đi mua bánh sinh nhật. Đến hôm tổ chức (ngày 29/9), cô giáo gọi điện cho cửa hàng bánh sinh nhật cô dự định đặt từ trước nhưng được thông báo là không có đơn nào. Vì một lý do nào đó mà nữ sinh này đã đặt bánh sinh nhật ở cửa hàng khác. Khi nữ sinh mang bánh đến lớp đã bị cô giáo mắng chửi với lời lẽ rất nặng nề. Thậm chí cô giáo còn đe dọa "hạ hạnh kiểm không cho thi tốt nghiệp khiến nữ sinh rất sợ và hoang mang". Sau đó, nữ sinh bị cô giáo đuổi ra ngoài hành lang và khóc suốt 2 tiếng đồng hồ đến mức kiệt sức. Thế nhưng cô giáo đi ra tiếp tục mắng khiến nữ sinh hoảng loạn ôm chân cô và liên tục nói "Em xin lỗi cô, cô tha cho em". Đỉnh điểm của vụ việc là nữ sinh lên cơn co giật tại chỗ nhưng cô giáo không dừng lại mà túm cổ áo nữ sinh thật mạnh trên nền đất như trong clip chia sẻ. Trong đoạn clip, người viết cho hay: "Nữ sinh hoảng loạn đến mức co giật thì cô giáo nói "cô không phải giả vờ". Sau buổi học đó, nữ sinh sợ không dám về nhà phải ở nhà bạn. Tại sao ngôi trường top đầu của huyện mà giáo viên lại hành xử như vậy. Trong khi đó cô là giáo viên môn giáo dục công dân và là giáo viên tư vấn tâm lý cho học sinh". Nội dung clip và bài chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Ai cũng bày tỏ thái độ bất bình trước hành động của giáo viên.

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