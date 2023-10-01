Nhóm 8 học sinh đi tắm thác Suối Tiên, 1 em tử vong thương tâm

Đời sống 01/10/2023 11:40

Vụ đuối nước xảy ra vào sáng ngày 1/10 tại khu vực Suối Tiên thuộc xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 1/10, cơ quan chức năng TP Phan Thiết kiểm tra hiện trường, lấy lời khai những người liên quan trọng vụ một em học sinh đuối nước tử vong tại khu vực đầu nguồn Suối Tiên, ở xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, một nhóm 8 học sinh lớp 9 rủ nhau đi tập thể dục rồi vào Suối Tiên để tắm. Lúc này, em N.T.T. (SN 2009, trú phường Mũi Né) xuống tắm ở một con thác và bị nước nhấn chìm mất tích.

Nhóm 8 học sinh đi tắm thác Suối Tiên, 1 em tử vong thương tâm - Ảnh 1
Khu vực dòng chảy Suối Tiên - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhóm bạn đi chung đã tri hô để người dân và lực lượng chức năng tại địa phương tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, thi thể em T. mới được tìm thấy, vớt lên bờ.

 

Địa điểm nhóm học sinh tắm và gặp nạn là thượng nguồn của dòng Suối Tiên, nơi có thác nước đổ xuống mạnh, tạo thành chỗ trũng sâu quá đầu người.

Nhóm 8 học sinh đi tắm thác Suối Tiên, 1 em tử vong thương tâm - Ảnh 2
Thi thể em T. được đưa về lo hậu sự - Ảnh: Báo Người Lao 

Thi thể em T. hiện được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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