Xe khách lật nghiêng trên quốc lộ 1A, hành khách hoảng loạn tìm lối thoát thân

Đời sống 01/10/2023 11:00

Xe khách giường nằm bất ngờ tông vào dải phân cách, rồi lật ngang trên quốc lộ 1A (QL 1A).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng ngày 1/10, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe khách Phương Trang gặp tai nạn.

Xe khách lật nghiêng trên quốc lộ 1A, hành khách hoảng loạn tìm lối thoát thân - Ảnh 1
Xe khách lật chắn ngang QL1A - Ảnh: Báo Dân trí

Cụ thể, xe khách Phương Trang bị lật ngang đường vào khoảng 6h cùng ngày trên quốc lộ 1A, đoạn km1693 + 900 đoạn qua thôn 6, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 51B-203.23 lưu thông theo hướng Phan Rang đi Phan Thiết.

Khi đến địa điểm trên, xe khách không làm chủ tốc độ, leo lên dải phân cách và lật nghiêng nằm chắn ngang phần đường quốc lộ 1A. Hành khách bên trong xe la hét và được người dân phá kính xe, hỗ trợ đưa ra đi cấp cứu. 

Xe khách lật nghiêng trên quốc lộ 1A, hành khách hoảng loạn tìm lối thoát thân - Ảnh 2
Một đoạn dải phân cách bị hư hỏng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, phần đầu xe khách vỡ nát. Các khối bê tông dải phân cách cứng ở điểm mở dải phân cách bị đổ và có vết bánh xe leo lên.

Vụ va chạm làm 1 hành khách bị thương ở tay, nhiều hành khách bị xây xước nhẹ. Xe Phương Trang bị tai nạn chạy tuyến cố định Quảng Ngãi - TPHCM. 

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