Liên quan vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 20, hướng Dầu Giây đi Đà Lạt, cú tông mạnh khiến tài xế Nguyễn Văn Cảnh và 3 người khác chết tại chỗ, 5 hành khách khác trên xe 16 chỗ bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối 30/9, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị một bệnh nhân trong vụ xe giường nằm Thành Bưởi và xe 16 chỗ của nhà xe Hải Đăng (Đức Linh, Bình Thuận) tông nhau trên quốc lộ 20, khiến ít nhất 4 người tử vong. Bệnh nhân trên là chị Đ.T.T.N. (24 tuổi, quê Bình Thuận). Khai thác bệnh sử, khoảng 4h ngày 30/9, chị N. đi trên xe 16 chỗ từ Bình Thuận vào TPHCM thì xảy ra va chạm với xe 50 chỗ của hãng Thành Bưởi, tại khu vực huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Cô gái 24 tuổi được xác định có xuất huyết dưới nhện, chấn thương phần mềm cổ và cổ tay trái - Ảnh: Báo Dân trí Sau tai nạn, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện khu vực Định Quán (tỉnh Đồng Nai) rồi chuyển lên tuyến trên tại TPHCM. Thời điểm vào Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân tỉnh, đang được nẹp cổ cứng, đau vùng cổ tay trái, không có dấu hiệu yếu liệt chi. Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chỉ định chụp CT scan sọ não và cột sống cổ không cản quang, chụp X-quang ngực và cổ tay trái, với chẩn đoán chấn thương đầu, chấn thương cột sống cổ, theo dõi gãy xương vùng cổ tay trái. Kết quả CT scan đầu cho thấy, bệnh nhân có xuất huyết dưới nhện vùng não trái ít, chấn thương phần mềm cổ và cổ tay trái. Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy theo dõi sát.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vietnam+ Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+, vào khoảng 2h30 ngày 30/9, tài xế Hoàng Văn Tính (ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) lái xe khách Thành Bưởi chở 32 hành khách lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi Đà Lạt. Khi đến ấp 3, xã Phú Vinh, Tính cho xe Thành Bưởi vượt bên trái xe tải (chưa xác định được lái xe) lưu thông cùng chiều phía trước và đã đâm vào phía sau xe này. Sau đó, xe Thành Bưởi lao qua phần đường ngược lại, đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ hiệu Hải Đăng đang chở 8 hành khách, do anh Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển. Vụ tai nạn làm 4 người trên xe Hải Đăng tử vong, gồm tài xế và 3 hành khách cùng ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Về các bệnh nhân bị thương, ngoài chị N. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, có 4 trường hợp khác đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Trong số này, có 2 người tiên lượng xấu. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã tạm giữ Hoàng Văn Tính - lái xe giường nằm Thành Bưởi - để tiếp tục điều tra.

Hai xe máy tông trực diện khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương trong đêm Trung thu Hai xe máy chở 3 ngược chiều lao vào nhau khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương tại Km60+800 trên tuyến Quốc lộ 2 Hà Giang - Tuyên Quang (địa phận Tổ 5 thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang).

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