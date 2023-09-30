Hai xe máy chở 3 ngược chiều lao vào nhau khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương tại Km60+800 trên tuyến Quốc lộ 2 Hà Giang - Tuyên Quang (địa phận Tổ 5 thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang).
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Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối 29/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trên địa bàn huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) vừa xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người thương vong.
Cụ thể, hồi 19h20 cùng ngày (tối Trung thu) tại Km60+800 trên tuyến Quốc lộ 2 Hà Giang - Tuyên Quang (địa phận Tổ 5 thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy đi ngược chiều nhau.
Xe máy mang BKS 23D1-343.XX (chưa xác định người điều khiển) chở theo 2 người ngồi sau đâm trực diện vào xe máy biển số 23G1-152.XX (chưa xác định người điều khiển) chở theo 2 người.
Cú va chạm mạnh khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang; 3 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Tất cả các nạn nhân đều ở Hà Giang.
Theo thông tin từ VietNamNet, các nạn nhân gồm: T.V.P. (SN 2000, trú tại huyện Xín Mần) tử vong tại chỗ; N.V.B. (SN 2010, trú tại huyện Bắc Quang) tử vong tại chỗ; M.V.K. (trú tại Bắc Quang) bị thương; L.V.T. (SN 2009, trú tại huyện Bắc Quang) tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện; S.V.S. (trú tại huyện Xín Mần) bị thương; V.V.T. (trú tại huyện Xín Mần) bị thương.
Công an huyện Bắc Quang chủ trì khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.