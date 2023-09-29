Gia đình phát hiện cô giáo dạy tiếng Anh tại 1 trường cấp 3 tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Theo thông tin từ VietNamNet, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ việc một cô giáo tử vong trong tư thế treo cổ. Cụ thể, sáng sớm cùng ngày, gia đình phát hiện cô T.T.H. (SN 1978, ngụ khối 7, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) tử vong trong tư thế treo cổ. Vị trí phát hiện vụ việc là tầng 2 căn nhà của cô H.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cô H. là giáo viên dạy môn tiếng Anh của Trường THPT Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột).

Một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết Trường THPT Cao Bá Quát đã có báo cáo ban đầu về việc 1 cô giáo của trường tử vong tại nhà. Sở đã chỉ đạo nhà trường thăm hỏi, chia buồn với gia đình cô giáo này.

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