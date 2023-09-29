Vụ lùi xe bất cẩn khiến nữ sinh lớp 6 tử vong: Nữ giáo viên mới lấy giấy phép lái xe

Đời sống 29/09/2023 15:22

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An), cho biết vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh lớp 6 Trường THCS Thanh Dương tử vong đang được công an huyện xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 29/9, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An), cho biết vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh lớp 6 Trường THCS Thanh Dương tử vong đang được công an huyện xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

"Vụ việc quá đau xót, không ai mong muốn xảy ra. Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện có mặt tại hiện trường động viên, chia sẻ với gia đình học sinh bị nạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan và nhà trường phối hợp gia đình tổ chức lễ tang cho em T. Chúng tôi cũng yêu cầu các trường quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo cấm phụ huynh, giáo viên đi ô tô vào trường", ông Nhã cho biết.

Vụ lùi xe bất cẩn khiến nữ sinh lớp 6 tử vong: Nữ giáo viên mới lấy giấy phép lái xe - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Ông Trần Xuân Hà, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Chương, thông tin đơn vị đã nhận được báo cáo của Trường THCS Thanh Dương về vụ việc. Theo báo cáo, vụ việc xảy ra sau khi kết thúc buổi học sáng 28/9. Bà H. điều khiển ô tô đến trường THCS Thanh Dương để đón con. Tuy nhiên, con bà H. đã được bố đón về trước đó.

Thời điểm này, cháu T. và mẹ đang đứng trong sân trường, cạnh nhà bảo vệ để chuẩn bị ra về. Trong quá trình bà H. lùi vào cổng trường để quay đầu xe thì xảy ra vụ việc. Ngoài ra, cô H. mới lấy bằng lái và mới mua ô tô.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, vào khoảng 11h30 sáng cùng ngày, bà N.T.H. đến Trường THCS Thanh Dương đón con. Lúc này, do chồng bà H. đã đón con về trước đó nên bà H. chạy ô tô vào trường để quay đầu xe.

Quá trình quay đầu, ô tô của bà H. bất ngờ lùi đâm trúng xe máy của mẹ con cháu B.T. - học sinh lớp 6C - ngay phía sau.

Cú tông mạnh khiến cháu T. ngã văng vào tường nhà bảo vệ. Sau khi xảy ra tai nạn, mẹ cháu bé cùng người dân đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

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