Lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng thực hiện quy trình chữa cháy. Ngay sau khi đám cháy bùng phát khoảng 10 phút thì lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời, dập tắt đám cháy.

Theo cư dân ở đây, đám cháy xảy ra khi chủ căn hộ đi vắng.

Đám cháy xảy ra khi màn bắn pháo hoa được thực hiện tại khu chung cư - Ảnh: Báo Công dân và khuyến học

Một cư dân ở đây cho biết, rất may mắn là trước đó, khu chung cư đã có 2 lần diễn tập phòng cháy chữa cháy nên cư dân đã vận dụng các biện pháp phòng hộ an toàn nhằm thoát khỏi tòa nhà có đám cháy. Rất may thời điểm xảy ra cháy, hầu hết trẻ em đang ở dưới sân dự Lễ hội trăng rằm nên hạn chế được sự hỗn loạn.

Tòa chung cư này có 27 tầng, mỗi tầng có 10 căn hộ. Xung quanh có 3 tòa chung cư gần nhau. Vụ cháy làm hàng nghìn người lo lắng, hoảng sợ. Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, chung cư đã họp toàn bộ cư dân rút kinh nghiệm.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do đám cháy. Các cơ quan chức năng đang phối hợp với Ban quản lý tòa nhà làm rõ vụ việc.

Kiểm tra toàn bộ các chung cư cao tầng - Ảnh: Báo Nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3116 yêu cầu bổ sung kiểm tra thêm đối với hai đối tượng nhà ở trong đợt tổng kiểm tra, gồm chung cư và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ.

Theo quyết định, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà chung cư, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu.

Thành phố yêu cầu bổ sung kiểm tra thêm 100% đối với 2 đối tượng trong đợt tổng kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gồm chung cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao (gồm các loại hàng hóa: Khí dễ cháy; chất lỏng dễ cháy, pháo hoa, chất rắn dễ cháy,...); thời gian hoàn thành xong trước ngày 30/10/2023.