Sự cố chập điện tại tầng 7 của một chung cư mini ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến hàng chục hộ dân hoảng loạn

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào đêm 29/9, cán bộ Công an phường Mai Dịch cho biết: Vào hồi 17 giờ 35 phút cùng ngày, sự cố chập điện đã xảy ra trong căn hộ chung cư tại ngõ 2 Phạm Thận Duật (phía sau Làng trẻ SOS). Sự cố tuy không gây thiệt hại về người, nhưng trước mắt để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân mua và thuê nhà ở đó tạm thời ở trọ bên ngoài; khu vực cũng được dựng rào chắn ngăn người ra vào.

Tại hiện trường, bà L.H.Th, sinh sống gần đó cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, người dân trong ngõ 2 bất ngờ thấy nhiều người chạy ra khỏi tòa nhà. Đây là một toà chung cư mini được xây dựng nhiều năm qua, người thuê nhà chủ yếu là sinh viên, một vài hộ dân là vợ chồng trẻ mới cưới. Hệ thống điện ở tầng 7 căn chung cư này bị chập; người dân được yêu cầu di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực và ở trọ bên ngoài - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam Trước đó, theo thông tin từ báo VTC News, vào rạng sáng 13/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ngôi nhà 10 tầng ở số 37 trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là căn nhà được thiết kế 10 tầng có khoảng 45 phòng chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên; trong đó có: 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Mỗi tầng căn hộ tại chung cư mini Khương Hạ được thiết kế với 5 căn hộ. Diện tích căn hộ từ 35 - 56m2.

Hàng trăm cảnh sát PCCC&CNCH trong quá trình làm nhiệm vụ đã khá vất vả, do ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong hẻm, gây khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn. Những con ngõ chật chội chi đủ một xe ô tô lọt qua lại đang "gánh" rất nhiều chung cư mini đông đúc - Ảnh: VTC News Đến 5h ngày 13/9, theo thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng của Hà Nội đã cứu hộ thành công trên 70 người dân, nhưng có 56 người tử vong. Ngay sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng, nhiều cư dân sinh sống ở những chung cư mini khác cảm thấy hoang mang, lo lắng cho sự an toàn của chính mình.

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