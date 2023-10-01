Thời khắc chạy đua giải cứu 2 cô giáo bị đất đá sạt lở vùi lấp: 'Chúng tôi đã rất hoảng loạn'

Đời sống 01/10/2023 10:53

Ông Vang Kiên Cường, Chủ tịch UBND xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết địa phương đã có báo cáo về việc sạt lở đất, đá ở bản Khe Kiền chiều 29/9.

Theo thông tin từ báo Dân trí, cô giáo Lương Thanh Thủy (SN 1978) và Vọng Thị Thương (SN 1988), giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Lưu Kiền, cùng đi trên chiếc xe máy từ xã Lưu Kiền về thị trấn Thạch Giám (Tương Dương).

Đang di chuyển, hai cô giáo bị đất, đá sạt lở xuống đè qua người, ép vào hộ lan sắt bên đường.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của xã cùng nhiều lực lượng và người dân qua đường đã kịp thời ứng cứu, đưa hai giáo viên ra khỏi vùng sạt lở.

Tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương, các bác sĩ xác định cô Lương Thị Thanh Thủy bị gãy xương sườn. 

Thời khắc chạy đua giải cứu 2 cô giáo bị đất đá sạt lở vùi lấp: 'Chúng tôi đã rất hoảng loạn' - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Nhớ lại sự việc, cô giáo Vọng Thị Thương cho biết khoảng 16h40 ngày 29/9, sau khi kết thúc giờ lên lớp, các giáo viên trở về nhà ở thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Đường từ trường về nhà khoảng 25km. Khi các cô giáo chạy xe máy đến Km168, cách trường khoảng 2km, bất ngờ đất đá, cây cối từ trên núi đổ ập xuống, đẩy xe máy sang bên kia đường. Hiện trường một bên là núi cao, một bên là sông Nậm Mộ. 

Chủ tịch UBND xã Lưu Kiền cho biết những ngày qua, do mưa nhiều, đất trên đồi ngấm nước và sạt lở bất thường. Khi gặp nạn, hai cô giáo bị khoảng 20m3 đất đá vùi lấp. Lực lượng cứu hộ vì thế phải điều máy múc tới giải phóng bùn đất, dùng dụng cụ tháo khoảng 10m hộ lan để đưa nạn nhân ra ngoài.

Lãnh đạo UBND huyện Tương Dương cho biết sau khi nhận được thông tin đã cử cán bộ tới thăm hỏi, động viên 2 cô. Địa phương cũng đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã xông pha cứu người trong thời khắc nguy hiểm.

Thời khắc chạy đua giải cứu 2 cô giáo bị đất đá sạt lở vùi lấp: 'Chúng tôi đã rất hoảng loạn' - Ảnh 2
Hàng trăm người giải cứu hai cô giáo bị đất đá sạt lở vùi lấp - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT gửi thư thăm hỏi tới thầy trò tại các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Còn tại Nghệ An, hai cô giáo Lương Thị Thanh Thuỷ và Vọng Thị Thương (giáo viên trường PTDT bán trú THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương) bị đất đá sạt lở, vùi lấp khi đang trên đường đi dạy học về, may mắn được người dân ứng cứu kịp thời. Bộ trưởng mong hai cô giáo nhanh chóng bình phục, ổn định tâm lý để sớm trở lại với công việc.

Người đứng đầu ngành giáo dục cũng trân trọng biết ơn bà con nhân dân bản Ang, xã Xá Lượng và lực lượng cứu hộ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã kịp thời ứng cứu, giúp đỡ các cô.

Bộ GD-ĐT đề nghị các sở giáo dục tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục có phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh trong mùa mưa lũ; chủ động khắc phục thiệt hại, bảo đảm cơ sở vật chất, đủ đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho học sinh; dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học để sớm đưa hoạt động dạy học trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ ngành giáo dục nâng cao năng lực phòng chống và giảm thiểu thiên tai trong trường học; bảo đảm an toàn cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên giáo dục và các em học sinh.

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