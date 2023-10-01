Nghẹt thở cảnh sát du dây giải cứu bé gái 2 tuổi mắc kẹt ở tầng 16 chung cư

Đời sống 01/10/2023 11:34

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công một bé gái 2 tuổi bị mắc kẹt trong căn hộ ở tầng 16 của chung cư Hoàng Anh Gia Lai, TP Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào tối ngày 30/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo cháu bé L.H.V (2 tuổi) đang bị mắc kẹt tại căn hộ số 8, tầng 16 của Chung cư Hoàng Anh Đắk Lắk.

Thời điểm trên, người lớn vừa ra khỏi nhà, bé gái ở bên trong một mình đã chốt cửa khiến cửa bị khóa bên trong. Người thân phát hiện, dùng chìa khóa nhưng không thể mở cửa. Bên trong, bé gái khóc lớn và hoảng loạn khiến mọi người rất lo lắng. Phòng nơi cháu bé bị mắc kẹt chứa rất nhiều thiết bị điện, vật dụng bằng kim loại sắc nhọn. Cảnh sát nhận định nếu không tiếp cận kịp thời, nạn nhân có thể gặp nguy hiểm.

Nghẹt thở cảnh sát du dây giải cứu bé gái 2 tuổi mắc kẹt ở tầng 16 chung cư - Ảnh 1
 Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đu dây từ tầng 18 xuống tầng 16 giải cứu cháu bé - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Giao thông, trước tình huống cấp thiết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã huy động một xe thang, một xe cứu nạn cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cùng lúc này, trong nhà đang sử dụng nhiều thiết bị điện, các vật dụng bằng kim loại sắc nhọn, nếu như không tiếp cận kịp thời thì nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bé.

Nhận định mức độ nguy hiểm trên, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động một xe thang và một xe cứu nạn cứu hộ cùng 15 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. 

Nghẹt thở cảnh sát du dây giải cứu bé gái 2 tuổi mắc kẹt ở tầng 16 chung cư - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và giải cứu thành công cháu bé - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Nghẹt thở cảnh sát du dây giải cứu bé gái 2 tuổi mắc kẹt ở tầng 16 chung cư - Ảnh 3
Cháu bé được giải cứu thành công - Ảnh: Báo Giao Thông

Cảnh sát nhận định cửa bị khóa trong, chỉ có thể dùng cưa để phá khóa nhưng sẽ mất thời gian, bé gái có thể gặp nguy hiểm. Do đó, các chiến sĩ đã triển khai phương án đu dây từ căn hộ thứ 18 di chuyển xuống lan can tầng 16, trèo vào để tiếp cận cháu bé.

Thời điểm cứu nạn, dù trời mưa và phải thực hiện nhiệm vụ ở độ cao khoảng 60m nhưng cảnh sát đã tiếp cận hiện trường chỉ trong vài phút, giải cứu cháu bé thành công.

Xe khách lật nghiêng trên quốc lộ 1A, hành khách hoảng loạn tìm lối thoát thân

Xe khách lật nghiêng trên quốc lộ 1A, hành khách hoảng loạn tìm lối thoát thân

Xe khách giường nằm bất ngờ tông vào dải phân cách, rồi lật ngang trên quốc lộ 1A (QL 1A).

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái mắc kẹt tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 33 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng