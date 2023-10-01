Nghẹt thở cảnh sát du dây giải cứu bé gái 2 tuổi mắc kẹt ở tầng 16 chung cư

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công một bé gái 2 tuổi bị mắc kẹt trong căn hộ ở tầng 16 của chung cư Hoàng Anh Gia Lai, TP Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào tối ngày 30/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo cháu bé L.H.V (2 tuổi) đang bị mắc kẹt tại căn hộ số 8, tầng 16 của Chung cư Hoàng Anh Đắk Lắk. Thời điểm trên, người lớn vừa ra khỏi nhà, bé gái ở bên trong một mình đã chốt cửa khiến cửa bị khóa bên trong. Người thân phát hiện, dùng chìa khóa nhưng không thể mở cửa. Bên trong, bé gái khóc lớn và hoảng loạn khiến mọi người rất lo lắng. Phòng nơi cháu bé bị mắc kẹt chứa rất nhiều thiết bị điện, vật dụng bằng kim loại sắc nhọn. Cảnh sát nhận định nếu không tiếp cận kịp thời, nạn nhân có thể gặp nguy hiểm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đu dây từ tầng 18 xuống tầng 16 giải cứu cháu bé - Ảnh: Báo Giao Thông Theo thông tin từ báo Giao thông, trước tình huống cấp thiết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã huy động một xe thang, một xe cứu nạn cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cùng lúc này, trong nhà đang sử dụng nhiều thiết bị điện, các vật dụng bằng kim loại sắc nhọn, nếu như không tiếp cận kịp thời thì nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bé.

Nhận định mức độ nguy hiểm trên, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động một xe thang và một xe cứu nạn cứu hộ cùng 15 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và giải cứu thành công cháu bé - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Cháu bé được giải cứu thành công - Ảnh: Báo Giao Thông Cảnh sát nhận định cửa bị khóa trong, chỉ có thể dùng cưa để phá khóa nhưng sẽ mất thời gian, bé gái có thể gặp nguy hiểm. Do đó, các chiến sĩ đã triển khai phương án đu dây từ căn hộ thứ 18 di chuyển xuống lan can tầng 16, trèo vào để tiếp cận cháu bé. Thời điểm cứu nạn, dù trời mưa và phải thực hiện nhiệm vụ ở độ cao khoảng 60m nhưng cảnh sát đã tiếp cận hiện trường chỉ trong vài phút, giải cứu cháu bé thành công.

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