Lạnh người trước lời khai của đối tượng sát hại cô gái trong bãi xe đầu kéo ở Thủ Đức

Đời sống 01/10/2023 15:30

Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1984, ngụ quận 12) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 1/10, Công an TP Thủ Đức cho biết, Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1984, ngụ quận 12) là đối tượng gây ra cái chết cho chị H.T.T.T (SN 1997, quê Long An) buôn bán rau cùng mẹ trong Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Lạnh người trước lời khai của đối tượng sát hại cô gái trong bãi xe đầu kéo ở Thủ Đức - Ảnh 1
Người đàn ông chứng kiến vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cụ thể, vào trưa 30/9, người dân phát hiện Dung điều khiển xe máy chở chị T vào bãi xe đầu kéo ở Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức). Một lúc sau người dân phát hiện chị T gục trong vũng máu, riêng Dung lấy xe tay ga bỏ đi. Người dân đưa chị T vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến chiều cùng ngày, chị T không qua khỏi.

Về phần Dung, sau khi sát hại chị T đã lấy của nạn nhân chiếc Iphone 14 Promax, 1 đôi bông tai vàng và khoảng 15 triệu đồng sau đó chạy về khu vực phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức lẩn trốn.

Lạnh người trước lời khai của đối tượng sát hại cô gái trong bãi xe đầu kéo ở Thủ Đức - Ảnh 2
Công an khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường và truy xét bắt được Dung vào chiều cùng ngày.

Bước đầu Dung khai chị T có nợ nần Dung khiến 2 bên nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc 2 bên nói chuyện nợ nần thì tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn, Dung đã dùng hung khí gây ra vụ việc trên rồi lấy tài sản chị T bỏ trốn.

Ngoài hành vi “giết người”, Công an TP Thủ Đức đang xem xét xử lý Dung về hành vi “cướp tài sản”.

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