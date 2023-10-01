Lời khai của tài xế xe khách vượt ẩu khiến 5 người tử vong: Đang bị tước bằng lái 3 tháng

Đời sống 01/10/2023 13:30

Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, sẽ mở rộng điều tra rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi và những người khác liên quan vụ tai nạn làm 4 người tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, cơ quan điều tra, sau khi gây ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính đã đến Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Tại Cơ quan điều tra, Tính khai nhận thời điểm lái xe gây ra tai nạn đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi "Điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ".

Lời khai của tài xế xe khách vượt ẩu khiến 5 người tử vong: Đang bị tước bằng lái 3 tháng - Ảnh 1
Xe khách Thành Bưởi liên quan đến vụ tai nạn khiến 9 người thương vong - Ảnh: VietNamNet

Cũng liên quan đến vụ tai nạn, ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, bệnh viện đã nỗ lực, cấp cứu, điều trị tốt nhất cho 4 bệnh nhân, đến nay có 2 bệnh nhân có tiên lượng tốt; còn 2 bệnh nhân có tiên lượng nặng, bệnh viện đang nỗ lực cấp cứu, điều trị.

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 2h40 cùng ngày, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 50F-004.83 do Hoàng Văn Tính (SN 1986, quê tỉnh Thừa Thiên Huế), điều khiển chở theo 34 hành khách, lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến Km48, thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tông vào phía sau bên trái xe tải mang biển kiểm soát 60C-345.13 đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó xe ô tô khách 50F-004.83 đi sang trái đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ ngồi, biển số kiểm soát 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận), điều khiển chở theo 9 hành khách đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Lời khai của tài xế xe khách vượt ẩu khiến 5 người tử vong: Đang bị tước bằng lái 3 tháng - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Cú tông mạnh đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương, hai xe ô tô hư hỏng nặng.

Chiều 30/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế Hoàng Văn Tính để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

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