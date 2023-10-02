Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội: Nguyên nhân bắt nguồn từ nồi chiên không dầu

Đời sống 02/10/2023 06:10

Đám cháy đã bùng phát ở một căn hộ tầng 6 của toà nhà E3, chung cư The Emerald, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 1/10, một vụ cháy xảy ra tại toà E3 chung cư The Emerald Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Khoảng 20h20, người dân thấy lửa ngùn ngụt tại một căn hộ toà nhà chung cư trên nên thông báo cho cơ quan chức năng và ban quản lý toà nhà.

Lúc 20h32, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo cháy. Công an quận Nam Từ Liêm xuất 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu hộ cứu nạn. 20h40, công an quận có mặt tại hiện trường, phối hợp Phòng PC07 và ban quản lý toà nhà sử dụng họng nước chữa cháy tại tầng 6 để dập lửa. Đến 20h45, đám cháy được khống chế và 20h56 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

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Hình ảnh vụ cháy căn hộ tại chung cư The Emerald Mỹ Đình (Hà Nội) - Ảnh: VTC News

 

Theo thông tin từ VietNamNet, do trong quá trình xử lý đám cháy, một nhân viên tòa nhà đã bị ngạt khói và được đưa đi kiểm tra sức khoẻ tại trung tâm y tế.

Lực lượng Cảnh sát PCCC xác định, diện tích cháy khoảng 2,5 m2, thiệt hại về tài sản đang được kiểm đếm.

Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội: Nguyên nhân bắt nguồn từ nồi chiên không dầu - Ảnh 2
Nhiều đồ đạc ngoài ban công đã bị cháy đen - Ảnh: VietNamNet

Trao đổi với lực lượng Cảnh sát PCCC, nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, gia đình đang sử dụng nồi chiên không dầu ở ngoài ban công thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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