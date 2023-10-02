Nghẹt thở giải cứu 4 người khỏi đám cháy nhà dân ở Hải Phòng lúc nửa đêm

Đời sống 02/10/2023 10:34

Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu an toàn 4 người trong vụ cháy tại số 36B An Đà, Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 23h ngày 1/10, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) khu vực 1 nhận tin báo cháy của Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về xảy ra cháy bếp nấu tại tầng 1 ngay trước cửa ra vào của nhà dân số 36B An Đà, Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Đội cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 đã khẩn trương điều động 1 xe chữa cháy tới hiện trường. Khi đến nơi quần chúng nhân dân thông tin có người mắc kẹt trên tầng 2, lực lượng chức năng tổ chức triển khai trinh sát, đeo bình khí lên tầng hai (gác xép) lúc này cửa đang chốt trong, người bên trong nhà tâm lý hoảng loạn.

Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ động viên tinh thần và hướng dẫn và đưa 4 người kịp thời ra khỏi đám cháy an toàn trong đó có 2 người lớn và 2 trẻ em; Đồng thời triển khai 1 lăng B sau khi cắt điện phun nước dập tắt đám cháy lúc 23h7' cùng ngày.

Nghẹt thở giải cứu 4 người khỏi đám cháy nhà dân ở Hải Phòng lúc nửa đêm - Ảnh 1
4 người được cứu an toàn - Ảnh: Báo Lao Động

Vụ cháy khiến 1 người bị bỏng nhẹ ở chân, 4 người được cứu kịp thời ra khỏi đám cháy an toàn; về tài sản cháy hỏng nồi bếp điện và các thiết bị điện aptomat, dây dẫn đang bén vào các chất dễ cháy như thùng xốp, xô nhựa, xe máy... Hiện, Đội cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 đã bàn giao hiện trường cho Công an quận Ngô Quyền xác minh làm rõ thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 30/9 tại căn nhà số 251/5 đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê,TP Đà Nẵng.

Nghẹt thở giải cứu 4 người khỏi đám cháy nhà dân ở Hải Phòng lúc nửa đêm - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy xảy ra vào ngày 30/9 tại căn nhà số 251/5 đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê,TP Đà Nẵng - Ảnh: VTC News

 

Nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã điều động 4 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng kịp thời đưa 6 người dân đang bị mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy ra bên ngoài.

Sau gần một giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy, không để lửa lan sang các nhà dân bên cạnh.

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Vụ việc xảy ra tại phòng học đa năng tầng 2 của cơ sở mầm non tư thục BBMC có địa chỉ tại phố Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

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