Vào ngày 3/10, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM cho biết, Công an đã vào cuộc điều tra, tìm nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một chung cư trên địa bàn TP Thủ Đức khiến 1 cháu bé 6 tuổi tử vong và 9 cháu bé khác cấp cứu do ăn bánh su kem vào tiệc trung thu, ngày 3/10, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM cho biết, sự việc xảy ra vào tối 29/9. Tại chung cư nơi mẹ cháu bé 6 tuổi làm tạp vụ có tổ chức tiệc trung thu và bé có tham gia cùng. “Có một đơn vị tài trợ bánh thuộc một thương hiệu lớn, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, bánh làm trong ngày không có vấn đề gì. Tuy nhiên, khi mang về ăn, chúng tôi có nghi ngờ có vấn đề trong bảo quản. Đây là bánh su kem, loại bánh cần bảo quản trong tủ lạnh”, bà Lan cho biết.

Tuy nhiên, từ lúc đem bánh về đến lúc đưa cho các cháu cũng khó có tủ lạnh đủ để bỏ hết số lượng. Chưa kể, gia đình nạn nhân có mang thêm 1 hộp mang về nhà, để qua đêm bên ngoài do nhà không có tủ lạnh. Sau khi ăn bánh, tối hôm sau cháu bé khó chịu, rối loạn tiêu hóa. Chưa kịp đưa đến bệnh viện đã tử vong. Sau đó, các cháu khác có ăn bánh cũng có dấu hiệu đau bụng.

Khu trọ nơi ở của cháu bé tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo bà Lan, không loại trừ nguyên nhân cháu bé ngộ độc thực phẩm, điều này xác định khi khám nghiệm, điều tra. Ngoài ra, cũng không loại trừ nguyên nhân tử vong là do các bệnh lý nền khác. Tuy nhiên ngộ độc thực phẩm đóng vai trò, làm suy kiệt, yếu sức dẫn đến việc các bệnh lý nền lấn át gây tử vong. Trưởng ban An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM cũng khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, đề nghị hết sức lưu ý trong vấn đề ăn uống. Theo bà Lan, hiện các đội thuộc Ban ATVSTP đang kiểm tra ráo riết tại các trường hợp, các bếp ăn đông người để kiên quyết không xảy ra ngộ độc thực phẩm ở trường học, các bếp ăn đông người. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sơ bộ vụ việc xảy ra vào chiều thứ 6 (29/9, đúng ngày Trung thu) tại buổi tiệc trung thu tổ chức cho trẻ em sống trong chung cư và con em một số nhân viên phục vụ tại chung cư. Trong đó, có 230 phần bánh su kem được mua tại một cửa hàng ở quận Bình Thạnh, thuộc một thương hiệu bánh nổi tiếng, lâu đời có hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 3,9 triệu đồng và có chiết khấu 10%. Bánh được giao vào sáng thứ 6, chiều thứ 6 phá cỗ. Sau tiệc, còn 1 số bánh su kem dư ra nên con một nhân viên vệ sinh đã lấy về nhà ăn. Đến sáng thứ 7, cháu bé bị ngộ độc và tử vong sau đó. Một số bé tham gia buổi tiệc cũng được ghi nhận có triệu chứng đau bụng.

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