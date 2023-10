Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 2/10, tại cuộc họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác công an quý III năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về công tác điều tra vụ cháy tại chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) làm 56 người chết.

Thiếu tướng Tùng cho biết, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini xảy ra cháy.