Vào ngày 2/10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về công tác điều tra vụ cháy tại chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) làm 56 người chết.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 2/10, tại cuộc họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác công an quý III năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về công tác điều tra vụ cháy tại chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) làm 56 người chết. Thiếu tướng Tùng cho biết, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini xảy ra cháy.

Công an xác định Nghiêm Quang Minh xây dựng 9 chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh: Báo Công lý Qua quá trình điều tra vụ án, ngoài công trình xảy ra cháy ở quận Thanh Xuân, Công an TP Hà Nội bước đầu xác định Nghiêm Quang Minh còn là chủ đầu tư xây dựng đối với 8 chung cư mini trên địa bàn Hà Nội. Các công trình do Minh làm chủ yếu vi phạm: Xây không đúng với giấy phép xây dựng, vượt tầng, không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy chuẩn, tiêu chuẩn...

Các cơ quan chức năng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các công trình vi phạm của Nghiêm Quang Minh theo thẩm quyền. Trên tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", Công an Hà Nội đã báo cáo, đề xuất Thành ủy bổ sung vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết quả điều tra, xử lý đối với vụ án trên sẽ kịp thời thông tin để dư luận biết. Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân được đưa khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Công lý, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), ngay sau khi vụ cháy xảy ra, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo công an địa phương tiến hành rà soát tổng thể các công trình tương tự, quản lý chặt chẽ công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư mini, giảm thiểu các nguy cơ xảy ra cháy, làm chết người. Công an các đơn vị, địa phương cũng đã tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt rà soát chặt chẽ việc cấp phép xây dựng, đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, không để sót lọt, phòng ngừa tình trạng "lách luật" từ nhà ở riêng lẻ sang nhà ở nhiều căn hộ.

Khoảng khắc tài xế xe khách vượt ẩu khiến 5 người tử vong: Điều khiển xe bằng 1 tay, liên tục vuốt mắt Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-chung-cu-mini-bi-chay-khien-56-nguoi-tu-vong-con-so-huu-8-khu-can-ho-khac-o-ha-noi-621085.html