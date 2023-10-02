Khoảng khắc tài xế xe khách vượt ẩu khiến 5 người tử vong: Điều khiển xe bằng 1 tay, liên tục vuốt mắt

Đời sống 02/10/2023 16:51

Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin từ báo báo Tiền Phong, khoảng 2h30 ngày 30/9, Hoàng Văn Tính điều khiển xe khách giường nằm biển số 50F-004.83 của nhà xe Thành Bưởi chở theo 32 khách lưu thông trên quốc lộ 20 (hướng từ Dầu Giây đi Đà Lạt).

Khi đến km48 (khu vực ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán), Tính điều khiển xe ô tô vượt bên trái xe tải biển số 60C-345.13 (do tài xế Hoàng Đăng Tuấn điều khiển) lưu thông cùng chiều phía trước. Khi vượt, tài xế Tính không đảm bảo an toàn dẫn đến đâm vào phía sau bên trái xe tải biển số 60C-345.13.

Sau đó, ô tô do Tính điều khiển lao sang phần đường bên trái đâm trực diện vào xe ô tô 16 chỗ biển số 86B-015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển, trên xe chở theo 8 người đang lưu thông hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 4 người bị thương. Thời điểm gây tai nạn, tài xế Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái xe trong thời gian 3 tháng.

Khoảng khắc tài xế xe khách vượt ẩu khiến 5 người tử vong: Điều khiển xe bằng 1 tay, liên tục vuốt mắt - Ảnh 1
Thời điểm gây ra vụ tai nạn thảm khốc, tài xế xe khách Thành Bưởi điều khiển xe với tốc độ 69km/h ở đoạn đường giới hạn tốc độ 50km/h - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trích xuất từ camera hành trình của xe khách Thành Bưởi mang biển số 50F-004.83 cho thấy thời điểm tài xế Tính điều khiển chiếc xe này vượt bên trái xe tải biển số 60C-345.13 rồi gây ra vụ tai nạn, xe do Tính điều khiển có tốc độ 69 km/h trong khi đó đoạn đường ở vị trí xảy ra vụ tai nạn là khu vực dân cư, tốc độ cho phép 50 km/h.

Hình ảnh ghi nhận trong buồng lái xe khách 50F-004.83 cho thấy vài giây trước khi gây tai nạn, dù đang vượt chiếc xe tải phía trước nhưng tài xế Tính điều khiển xe bằng 1 tay (tay phải), tay trái liên tục vuốt mắt, vò đầu rồi giật mình trước khi đâm vào xe khách 16 chỗ.

Khoảng khắc tài xế xe khách vượt ẩu khiến 5 người tử vong: Điều khiển xe bằng 1 tay, liên tục vuốt mắt - Ảnh 2
Xe khách bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau vụ nhà xe Thành Bưởi va chạm với xe khách 16 chỗ trên Quốc lộ 20, tỉnh Đồng Nai làm 5 người chết, 4 người bị thương, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu kiểm tra toàn diện nhiều nhà xe.

Cụ thể, qua quá trình theo dõi, kiểm tra, nhà xe Thành Bưởi là một trong những đơn vị vận tải có nhiều lần vi phạm. Do đó, ngày 12/9 Sở GTVT TP HCM đã có quyết định số 970 thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với đơn vị này và 2 đơn vị kinh doanh vận tải khác.

Theo quyết định, 3 đơn vị này gồm Công ty TNHH MTV Thành Bưởi, Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thiên Ý, Hợp tác xã dịch vụ du lịch thương mại vận tải Hòa Hảo. 

Thời gian thực hiện kiểm tra từ ngày 15/10 đến 15/11/2023. Nội dung kiểm tra tập trung việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo quy định của Nghị định 10/2020.

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