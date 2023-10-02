Nữ sinh bị bạn dùng guốc đánh rách đầu, khâu 4 mũi trong giờ ra chơi

Đời sống 02/10/2023 16:25

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, một nữ sinh ở Đắk Lắk đã dùng guốc đánh rách da đầu bạn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 2/10, ông Nguyễn Chơn Ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đang làm rõ vụ một nữ sinh dùng guốc đánh bạn cùng lớp gây thương tích.

Cụ thể, khoảng 8h30 cùng ngày, vào giờ ra chơi, em H.M.L. và em H.T.M.T. (cùng học lớp 10C1, Trường THPT Hồng Đức) có lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, em L. tát vào mặt em T. rồi đè xuống đất dùng guốc đánh thẳng vào đầu T. khiến máu tuôn chảy. Hậu quả, em T. choáng váng mặt mày, máu chảy ướt cả áo dài trắng. Sau đó, em T. được đưa xuống phòng y tế sơ cứu, gọi điện thoại cho phụ huynh và được đưa đi cấp cứu.

Nữ sinh bị bạn dùng guốc đánh rách đầu, khâu 4 mũi trong giờ ra chơi - Ảnh 1
Em T bị bạn đánh gây thương tích - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại phòng khám, em T. phải khâu 4 mũi ở khu vực thái dương và đang được cho chụp X-Quang kiểm tra vết thương.

Em T. cho biết, bạn L. vốn dĩ không ưa mình. Sáng nay khi đang đứng nói chuyện, em L. bất ngờ hành hung T. trước sự chứng kiến của bạn bè.

Bố em T. cho hay, đang đi làm thì nhận được điện thoại của trường thông báo vụ việc của con. Ông vội bỏ hết công việc chạy tới thì thấy con gái máu me bê bết. Người bố nói sẽ tập trung lo cho con nhập viện, điều trị xong thương tích sẽ làm việc với nhà trường và phụ huynh của nữ sinh đã đánh con mình.

Nữ sinh bị bạn dùng guốc đánh rách đầu, khâu 4 mũi trong giờ ra chơi - Ảnh 2
Trường THPT Hồng Đức, Buôn Ma Thuột nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hiện tại, nhà trường đã yêu cầu học sinh H.M.L. viết bản tường trình. Nhà trường đợi em T. đi học sẽ làm rõ lý do diễn ra vụ việc để xử lý theo quy định. Nhà trường cũng sẽ mời phụ huynh các em đến để trao đổi, nắm bắt thêm thông tin.

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Ông N.H. (bố của học sinh N.T.K.C.) cho biết cô giáo dùng những ngôn từ thô bạo, dùng những khung hình phạt quá nặng với em C. trong hôm đấy.

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