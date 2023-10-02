Vụ cô giáo túm cổ áo kéo lê học sinh ở Hà Nội: 'Tôi làm bố mà trái tim thắt lại'

Ông N.H. (bố của học sinh N.T.K.C.) cho biết cô giáo dùng những ngôn từ thô bạo, dùng những khung hình phạt quá nặng với em C. trong hôm đấy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến thông tin, clip nữ sinh quỳ, khóc xin cô giáo tha lỗi xảy ra tại Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn), Công an huyện Sóc Sơn đang điều tra, làm rõ. Nguyên nhân vụ việc là do em N.T.K.C. (SN 2006; là bí thư chi đoàn lớp) được giao nhiệm vụ đặt bánh sinh nhật khác với thống nhất với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị P.. Sau khi giáo viên và học sinh trao đổi, cô giáo phạt học sinh ra đứng ở cửa lớp. Ông N.H. (bố của học sinh C.) cho biết cô giáo dùng những ngôn từ thô bạo, dùng những khung hình phạt quá nặng với em C. trong hôm đấy. "Cô giáo chủ nhiệm nói sẽ hạ hạnh kiểm để con tôi không đi thi được và gọi bố mẹ lên, rồi cô giáo dọa đuổi chuyển sang lớp khác. Tôi làm bố mà trái tim thắt lại" - ông H. nói.

Cô giáo chủ nhiệm sau đó đã xin lỗi em C. và gia đình. Gia đình ông H. tuy đã nhận lời xin lỗi của nữ giáo viên nhưng vẫn chờ kết luận và hình thức xử lý thỏa đáng từ phía cơ quan chức năng. Cô giáo túm cổ áo kéo lê học sinh - Ảnh: Báo Tiền Phong Dựa vào báo cáo của nhà trường, ngày 29/9, em N.T.K.C. được giao nhiệm vụ đặt bánh sinh nhật khác với thống nhất với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị P.. Sau khi giáo viên và học sinh trao đổi, cô P. bảo học sinh ra đứng ở cửa lớp. Sau đó, có 2 học sinh mang bánh sinh nhật về thì cô giáo không cho vào lớp để bạn C. giải quyết chiếc bánh mình đặt.

Sau khi lớp kê bàn ghế và bày cỗ chuẩn bị sinh nhật tháng, giáo viên chủ nhiệm đi ngoài cửa thấy các học sinh khóc, học sinh C. thấy cô giáo đi ra thì quỳ ở cửa lớp. Cô P. bảo học sinh đứng lên nhưng học sinh không đứng lên. Do sức khỏe không tốt nên học sinh nằm ra cửa lớp, cô giáo có kéo áo học sinh chưa được chuẩn mực. Cô P. xác nhận xử lý nóng vội, gây hiểu lầm. Giãi bày về sự việc, cô Nguyễn Thị P. cho biết "do rất nhiều lần học sinh làm không đúng với kế hoạch của lớp", nên nóng vội khi thấy em học sinh quỳ và nằm xuống đấy. Giáo viên Nguyễn Thị P. - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 2/10, đơn vị nhận được báo cáo của Trường THPT Đa Phúc về sự việc liên quan đến cô giáo N.T.P, người túm cổ áo nữ sinh lớp 12 của trường gây hoang mang dư luận. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND TP Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Hà Nội. “Trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, kết luận chính thức vụ việc, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phúc tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp và công tác tư vấn tâm lý học đường đối với bà N.T.P theo quy định”, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu. Đơn vị cũng yêu cầu nhà trường bố trí giáo viên thay thế đảm bảo đúng quy định hiện hành để hoạt động giáo dục của nhà trường diễn ra bình thường theo kế hoạch của đơn vị đồng thời có phương án ổn định tâm lý cho học sinh.

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