Hai chị em ở Quảng Trị khi đang trên đường đến trường bằng xe đạp điện thì xảy ra va chạm với xe tải khiến một người tử vong, một người bị thương.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 1/10, ông Nguyễn Đức Sâm – Chủ tịch UBND xã Phong Bình (huyện Gio Linh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai chị em ruột thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 7h hôm nay, tại tuyến đường bê tông ở thôn Lan Đình, gần chùa Lan Đình (thuộc xã Phong Bình, huyện Gio Linh), chiếc xe tải mang biển kiểm soát 74C - 112.92 do tài xế Nguyễn Văn Sỹ (SN 2000, trú tại thôn Lan Đình, xã Phong Bình) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai chị em thương vong - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ô tô tải xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Trần Nguyễn Huyền T. (SN 2012, học sinh lớp 6 trường Tiểu học và THCS Phong Bình) điều khiển, chở theo em ruột là Trần Nguyễn Anh Thư (SN 2015, học lớp 3).

Vụ va chạm khiến em T. tử vong, Anh Thư bị gãy chân.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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