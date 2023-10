Diễn biến MỚI trong vụ thẩm mỹ viện để lao công phẫu thuật căng da mặt cho khách

Thẩm mỹ viện đã sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể, xăm phun thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ, các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh có phạm vi hoạt động theo chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Đặc biệt, thẩm mỹ viện này đã sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ khám chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, bị đình chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Từ các vi phạm trên, UBND quận Thanh Khê quyết định xử phạt công ty TNHH MTV Kangzin tổng cộng 320 triệu đồng, đình chỉ hoạt động tổng cộng 22 tháng 15 ngày đối với cơ sở thẩm mỹ tại số 368 đường Hùng Vương.

Cơ sở thẩm mỹ Kangzin để nhân công quét dọn làm phẫu thuật căng da cho khách hàng - Ảnh: Báo Tổ Quốc

Theo thông tin từ báo Tổ Quốc, UBND quận Thanh Khê tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của ông Ngô Đức Tùng – Giám đốc, người chịu trách nhiệm chuyên môn tại cơ sở Kangzin trong 2 tháng.

Ngoài ra, UBND quận Thanh Khê buộc cơ sở phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, buộc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính là 206 loại sản phẩm các loại…

Trước đó, ngày 12/8, Đội Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an quận Thanh Khê kiểm tra cơ sở Thẩm mỹ Kangzin thì phát hiện hàng loạt vi phạm. Tại thời điểm trên, công an phát hiện nhân viên cơ sở này là bà T.T.T đang phẫu thuật, can thiệp làm căng da mặt cho khách.

Qua làm việc, bà T. không xuất trình được bất cứ chứng chỉ hành nghề và cho biết bà chỉ là nhân viên lao công dọn dẹp tại cơ sở.

Chủ cơ sở Thẩm mỹ Kangzin cũng không xuất trình được các loại giấy tờ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thẩm mỹ như Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh, Văn bản thông báo đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ do Sở Y tế cấp, Hợp đồng thu gom rác thải nguy hại và sổ giao nhận rác thải nguy hại với công ty thu gom, chứng chỉ hành nghề của nhân viên làm việc tại cơ sở.

Ngoài ra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở không trang bị thùng rác chuyên dụng có nắp đậy tại khu vực cung cấp dịch vụ, không trang bị, bố trí thùng rác chuyên dụng (cỡ lớn) để thu gom, lưu trữ rác thải nguy hại và vứt rác thải y tế cùng rác thải sinh hoạt trên vỉa hè trước cơ sở kinh doanh.