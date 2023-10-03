Ông Đặng Thọ Thiệu, Phó chủ tịch UBND xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 2/10, một lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã Nghi Hoa vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 người tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 10h30 cùng ngày, tại xưởng đá ốp lát Phượng Tín của anh Nguyễn Văn Phượng (SN 1992, trú tại xóm Hậu Hòa, xã Nghi Hoa) xảy ra vụ tai nạn lao động.

Vào thời điểm này, các công nhân đang vận chuyển đá từ trên thùng xe tải đưa vào xưởng chế biến thì bất ngờ bị đá lăn xuống, đè lên một số lao động.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, vụ tai nạn khiến 3 công nhân tử vong là các anh: Hoàng Văn Tân (SN 1987, trú xóm 4 Nghi Đồng), Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, trú xóm 2 Nghi Diên) và Hồ Văn Khanh (SN 1978, trú xã Phú Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa).

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra, làm rõ.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để tiến hành thủ tục mai táng.

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