Trung tâm Y tế thị xã Phước Long (Bình Phước) ra thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở hành lang khoa Nhi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 3/10, Trung tâm Y tế thị xã Phước Long (Bình Phước) đã phát đi thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở hành lang khoa nhi.

Cụ thể, khoảng 1h sáng cùng ngày, nhân viên của trung tâm y tế phát hiện 1 bé trai nặng khoảng gần 3kg ở hành lang khoa nhi. Qua thăm khám, sức khỏe của bé trai ổn định, bú tốt.

Sau nhiều giờ chờ đợi nhưng vẫn không thấy người nhà đến nhận bé.

Bé trai bị bỏ rơi ở hành lang khoa Nhi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bé đang được các nữ hộ sinh khoa sản chăm sóc.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế thị xã Phước Long thông báo ai là người thân của bé trai thì đến trung tâm để nhận lại. Trường hợp không có người đến nhận, trung tâm y tế sẽ làm thủ tục theo quy định.

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