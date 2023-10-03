Cháy siêu thị ở Hà Nội: Kịp thời sơ tán các em nhỏ trong nhà trẻ bên cạnh

Người dân lưu thông trên phố Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện một vụ cháy tại siêu thị WinMart+ đã kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, vào khoảng 10h ngày 3/10, tại một siêu thị trên đường Nguyễn Khả Trạc (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy.

Một số người dân chứng kiến cho biết, đám cháy xuất phát từ bên trong siêu thị ở tầng 1 căn nhà. Thời điểm xảy ra vụ cháy, khói bay mù mịt bên trong siêu thị, rất may đám cháy không bùng lửa.

Cũng theo nhân chứng, khi đám cháy xảy ra, nhà trẻ bên cạnh siêu thị này đã kịp thời sơ tán các em nhỏ ra xa đám cháy.

Lực lượng chức năng kịp thời dập tắt đám cháy - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Vụ việc không gây thiệt hại về người - Ảnh: Báo Hà Nội mới

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy và các chiến sỹ cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường và kịp thời xử lý.

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt sau đó, rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

Đến 12h (3/10) hiện trường vụ cháy đã được dọn dẹp. Hiện tại, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và làm rõ nguyên nhân của vụ cháy

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