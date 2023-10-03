Vụ bánh mì Phượng làm 313 người bị ngộ độc: Phạt gần 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng

Đời sống 03/10/2023 16:40

Quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh Bánh mì Phượng 2 (địa chỉ: 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký vào ngày 3/10.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh bánh mì Phượng (02B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Người đại diện hộ kinh doanh là ông Đặng Ngọc Châu.

Vụ bánh mì Phượng làm 313 người bị ngộ độc: Phạt gần 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng - Ảnh 1
Chủ tiệm bánh mì Phượng bị phạt 96 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Theo quyết định xử phạt, tiệm bánh mì Phượng đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước. Hành vi 1, thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước. Hành vi 2, thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn. Hành vi 3, không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh.

Hành vi 4, vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ ăn uống (khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh; chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác; các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh; trang thiết bị dụng cụ bảo quản chưa được vệ sinh).

Hành vi 5, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, có 313 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Phượng vào ngày 11 và ngày 12/9.

Với 5 hành vi vi phạm nêu trên, tiệm bánh mì Phượng bị xử phạt 96 triệu đồng và đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh trong thời gian 3 tháng.

Vụ bánh mì Phượng làm 313 người bị ngộ độc: Phạt gần 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng - Ảnh 2
313 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, tính từ ngày 12/9 đến 14/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận 1 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc người dân, du khách sử dụng bánh mì Phượng.

Cụ thể, thời gian xảy ra ngộ độc là 11h ngày 11/9/2023. Số người ăn bánh mì Phượng vào ngày 11/9 là khoảng 1.900 người (số bánh mì cơ sở này bán ra trong ngày là 1.920 ổ). Tổng số người bị ngộ độc và nhập viện đến sáng 14/9 là 313 người (ghi nhận từ các bệnh viện, cơ sở điều trị trong và ngoại tỉnh; ngoài ra có ghi nhận thông tin từ một số người dân, du khách khác qua điện thoại).

 

Sau khi nắm bắt sự việc, Sở Y tế Quảng Nam lập tức chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp các đơn vị liên quan tại TP Hội An điều tra nguyên nhân, lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm; yêu cầu hộ kinh doanh bánh mì Phượng tạm dừng hoạt động chế biến, kinh doanh để phục vụ công tác điều tra cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

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