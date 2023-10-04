Sở Y tế TPHCM cho biết, sau khi nhận được báo cáo nhanh từ các bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc bánh tiệc Trung thu ở chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức) khiến một trẻ tử vong, hôm nay (3/10) Sở Y tế đã cử đoàn chuyên gia y tế đi khảo sát và đánh giá tình hình ngộ độc.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, vào tối 3/10, Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ triệu tập khẩn họp Hội đồng các chuyên gia vào sáng mai (4/10) để tiếp tục đánh giá nguyên nhân khiến bé gái 6 tuổi tử vong sau khi ăn bánh đêm Trung thu tại chung cư Palm Heights.

Theo đó, tổ công tác ghi nhận tại chung cư này đã có khoảng 50 trường hợp cùng có triệu chứng ngộ độc thực phẩm giống nhau như đau bụng, sốt, nôn ói, tiêu phân lỏng nhiều lần (bao gồm cả nhân viên, nhà thầu và người thân của nhân viên).

Tổ công tác gồm các bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu Nhi của Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các chuyên viên điều tra dịch tễ khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC).

Tổ công tác Sở Y tế làm việc tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh về trường hợp tử vong và các trường hợp còn lại đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Từ đêm ngày 1/10 đến đêm 2/10/2023, các bệnh viện Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục ghi nhận một số bệnh nhi sống tại chung cư Palm Heights (nơi xảy ra vụ việc trên) nhập viện với những triệu chứng như trên. Hiện nay, tình trạng các bệnh nhi đều tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và đang được theo dõi sát tại các bệnh viện chuyên khoa.

Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhi, đồng thời chỉ đạo HCDC phối hợp Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố và Trung tâm Y tế TP Thủ Đức tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất nhằm ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra các trường hợp ngộ độc tương tự.

Hiện Sở Y tế TPHCM đã triệu tập khẩn họp Hội đồng các chuyên gia vào sáng ngày mai (4/10) để tiếp tục đánh giá nguyên nhân ngộ độc.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nơi bé gái 6 tuổi được chuyển đến cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 17h30 ngày 29/9, Ban Quản lý Chung cư Palm Heights đã tổ chức vui Trung thu cho các cháu là con của cư dân và nhân viên sinh sống tại chung cư. Ban quản lý chung cư phát bánh cho khoảng 200 người, trong đó khoảng 150 trẻ em và khoảng 50 người lớn.

Đến chiều 30/9, một trẻ em là con của nhân viên phục vụ sau khi ăn phần bánh su kem dư tại sự kiện trên đã xuất hiện triệu chứng nôn ói, tiêu chảy. Đến tối 1/10 do trẻ có diễn biến nặng hơn nên gia đình đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, bệnh nhi tử vong ngay sau đó.

Sau vụ bé gái tử vong, các bệnh viện Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục ghi nhận một số bệnh nhi sống tại chung cư Palm Heights nhập viện với các triệu chứng như trên.