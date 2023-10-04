Nam thanh niên vô cớ đạp vào đầu chị họ khuyết tật nhiều lần, dẫn đến tử vong

Đời sống 04/10/2023 10:40

Nghi phạm Bùi Lê Phương thừa nhận, khoảng thời gian trên bản thân tự thấy bực tức không kiềm chế được bản thân nên đã dùng chân đạp nhiều cái vào vùng đầu của chị Mén khiến chị tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Lê Phương (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, H.Chợ Lách, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người. Phương là người đạp vào đầu chị họ dẫn đến tử vong. 

 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Lê Phương có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù, về địa phương vào tháng 6/2023. Thời gian gần đây, Phương có triệu chứng khác thường, đôi khi không kiểm soát được hành vi bản thân và hay nổi nóng vô cớ. 

Nam thanh niên vô cớ đạp vào đầu chị họ khuyết tật nhiều lần, dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Dù không có mâu thuẫn nhưng bản thân tự thấy bực tức, Bùi Lê Phương (ngụ Bến Tre) đạp nhiều cái vào đầu chị họ khiến nạn nhân tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Phương sống chung với mẹ là bà Lê Thị Diệu Loan và chị họ là Lê Thị Mén (40 tuổi, bị khuyết tật ở chân từ nhỏ). Tối 25/9, Phương lấy quần áo đem đốt và ngắt điện trong nhà. Lo sợ Phương lên cơn động kinh rồi tấn công mình nên bà Loan bỏ ra khỏi nhà. Lúc này, trong nhà còn Phương và chị Mén.

Đến 5 giờ sáng hôm sau (26/9), bà Loan quay về thì thấy chị Mén nằm bất tỉnh trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết thương; riêng Phương nằm ngủ phía trước nhà. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chị Mén đã tử vong. 

Qua quá trình xác minh điều tra, bước đầu Bùi Lê Phương thừa nhận, khoảng thời gian trên bản thân tự thấy bực tức không kiềm chế được bản thân nên đã dùng chân đạp nhiều cái vào vùng đầu của chị Mén khiến chị tử vong. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

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