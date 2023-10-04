Công an P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM đang làm việc với một số người liên quan, làm rõ mâu thuẫn giữa tài xế với hành khách khiến một người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 9h ngày 4/10, nam tài xế xe công nghệ 7 chỗ mang biển số TP.HCM đến căn nhà trên đường số 1 (đoạn gần chân cầu Hoàng Hoa Thám, P.3, Q.Bình Thạnh) để đón 3 người khách.

Khi xe vừa chạy được một đoạn thì người dân thấy chiếc xe dừng vội vào lề đường, nam tài xế rời khỏi xe, cầm theo một con dao dài truy đuổi, đánh trả 3 người khách. Lúc này, một nhóm người khác từ đâu chạy đến đánh hội đồng nam tài xế nói trên.

Nam tài xế cầm dao rượt đuổi hành khách sau khi xảy ra mâu thuẫn - Ảnh: Báo Dân trí

Trưa 4/10, theo thông tin từ báo Thanh Niên, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nói trên, công an đang làm việc với những người liên quan. Tang vật liên quan được công an thu giữ ngay sau đó.

Bước đầu nam tài xế cho hay, thời điểm 3 người khách lên xe, nam tài xế yêu cầu thắt dây an toàn thì mới cho xe di chuyển. 3 người khách không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm khách đã dùng tay 2 lần tác động vào vùng mặt của tài xế và đánh tới tấp, nên tài xế dùng dao đánh trả.

Công an có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trong khi đó, phía hành khách liên quan giải thích do cả nhóm đang vội đi sân bay đồng thời sau khi xảy ra xô xát, trong nhóm có một người bị tài xế dùng dao đâm trúng cánh tay, đã được đưa đi cấp cứu.

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