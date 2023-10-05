Đang quét rác trên đường trong đêm khuya vắng, hai nữ công nhân môi trường bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt áp sát đánh đấm túi bụi và dùng súng bắn trọng thương.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 5/10, lãnh đạo Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng dùng súng bắn bị thương 2 nhân viên của công ty.

Rạng sáng cùng ngày, chị Lê Thị Minh Khải và chị Võ Thị Lưu (nhân viên Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi) đang làm việc trên đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thì bất ngờ bị nhóm thanh niên lao vào đánh vô cớ. Một thanh niên đã dùng súng bắn khiến 2 chị này bị thương và mất nhiều máu.

2 nữ công nhân môi trường bị bắn lúc rạng sáng 5/10 - Ảnh: VTC News

ai nữ lao công đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi nghe tiếng súng, người dân địa phương hô hoán thì nhóm thanh niên trên mới bỏ đi. Ngay sau đó, 2 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng để cấp cứu.

Kết quả chụp phim cho thấy cả hai nạn nhân đều có đạn trong đùi và bắp chân.

Hiện, cơ quan chức năng đang trích xuất camera khu vực đường Phạm Văn Đồng để truy tìm đối tượng, làm rõ vụ việc.

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