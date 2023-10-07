Cập nhật tình hình bão số 4: Ít dịch chuyển, diễn biến bất thường

Đời sống 07/10/2023 18:51

Trong 6 giờ vừa qua, bão số 4 hầu như di chuyển chậm theo hướng Tây, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16.

Dẫn theo thông tin từ Người Lao Động, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ vừa qua bão số 4 hầu như ít dịch chuyển.

Hồi 16 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 150 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Đến 16 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 150 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ và suy yếu dần.

Đến 16 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 210 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/giờ và suy yếu dần.

Đến 16 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần.

Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam. Mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp.

Trên biển, đêm 7/10 và ngày 8/10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 - 4 m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6 - 8 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.         

Cập nhật tình hình bão số 4: Ít dịch chuyển, diễn biến bất thường - Ảnh 1
Vị trí và đường đi của bão số 4 - Ảnh: Báo Tin Tức

Trên đất liền, chiều tối và đêm 7/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Dự báo đêm 7/10 và ngày 8/10: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cập nhật mới nhất tình hình bão số 4: Bất ngờ mạnh lên trên Biển Đông, cảnh báo mưa dông trên diện rộng

Cập nhật mới nhất tình hình bão số 4: Bất ngờ mạnh lên trên Biển Đông, cảnh báo mưa dông trên diện rộng

Trên đất liền, từ chiều tối nay (ngày 6/10) đến sáng 7/10, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông với lượng phổ biến 20-50mm. Có nơi mưa rất to trên 100mm. Đồng thời, khu vực giảm nhiệt nhẹ do chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa. 

Xem thêm
Từ khóa:   bão số 4 tình hình mưa bão dự báo thời tiết

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội