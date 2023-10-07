Cập nhật tình hình bão số 4: Ít dịch chuyển, diễn biến bất thường

Trong 6 giờ vừa qua, bão số 4 hầu như di chuyển chậm theo hướng Tây, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16.
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Dẫn theo thông tin từ Người Lao Động, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ vừa qua bão số 4 hầu như ít dịch chuyển.
Hồi 16 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 150 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ.
Đến 16 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 150 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ và suy yếu dần.
Đến 16 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 210 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/giờ và suy yếu dần.
Đến 16 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần.
Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.
Theo thông tin từ Báo Tin Tức, từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam. Mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp.
Trên biển, đêm 7/10 và ngày 8/10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 - 4 m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6 - 8 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.
Trên đất liền, chiều tối và đêm 7/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.
Dự báo đêm 7/10 và ngày 8/10: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.
Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.
Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.