Cảnh báo: Bão KOINU sắp vào Biển Đông, cường độ rất mạnh, hướng di chuyển khó lường

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo (tính từ 7h sáng 3/10), bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Theo thông tin từ Tiền Phong, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay, cơn bão KOINU đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Những giờ qua, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Dẫn tin từ báo Lao Động, chuyên gia dự báo thời tiết Huang En-hung của CWB cho biết, dựa trên diễn biến hiện tại, cơn bão có thể đổ bộ vào khu vực phía nam của huyện Đài Đông vào ngày 5/10 và cảnh báo trên đất liền sẽ được đưa ra trong ngày 3/10.

Đến 7 giờ sáng 4/10, tâm bão ở vị trí 21,6 độ kinh Bắc, 123 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Theo Huang, bão Koinu dự kiến sẽ đến gần Đài Loan nhất từ ngày 4 đến 6/10.

Vùng ngoại vi của cơn bão có thể mang theo mưa rào rải rác ở phía bắc, đông bắc, đông và đông nam Đài Loan trong ngày 3/10.

Do ảnh hưởng của bão, dự báo sẽ có sóng cao dọc theo bờ biển phía bắc và phía đông của Đài Loan, cũng như trên đảo Hoa Lan và đảo Xanh, bán đảo Hằng Xuân và huyện Liên Giang.

Trong khi đó, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết Philippines đối mặt với những trận mưa lớn do bão Koinu (tên địa phương là Jenny) gây ra.

Dự báo vào hồi 14h ngày 3/10, bão sẽ cách Itbayat, Batanes 300 km về phía đông, với sức gió 155 km/h, di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 km.

Vị trí của bão Koinu lúc 4h40 ngày 3/10/2023. - Ảnh: Lao Động

PASAGA cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét và lở đất ở một số vùng trong cả nước. Ngoài ra, cơn bão dự kiến cũng tăng cường gió mùa tây nam gây mưa và giông ở đảo chính Luzon.

PASAGA dự báo, bão Koinu sẽ đạt cường độ tối đa vào ngày 3/10, sau đó là xu hướng suy yếu dần bắt đầu từ trưa 4/10, nhưng vẫn ở cấp bão cuồng phong.

Philippines phải đối mặt với tác động của khoảng 20 cơn bão mỗi năm, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão trên thế giới.