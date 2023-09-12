Trận lũ lụt kinh hoàng sau cơn bão Daniel: Đã tìm thấy hơn 1.000 thi thể, 25% thành phố bị nước lũ cuốn trôi ra biển, dự báo thiệt hại còn tăng

Thế giới 12/09/2023 19:20

Bão Daniel quét qua Địa Trung Hải ngày 10/9, làm ngập đường và phá hủy các tòa nhà ở Derna, đồng thời tấn công các khu dân cư khác dọc bờ biển, bao gồm cả thành phố Benghazi lớn thứ hai của Libya.

Theo báo Dân Trí dẫn nguồn từ Reuters, quan chức ủy ban khẩn cấp của chính quyền quản lý đông Libya Hichem Chkiouat ngày 12/9 cho biết, khoảng 1/4 thành phố Derna đã bị lũ lụt xóa sổ sau khi bão làm vỡ đập. Tới nay, hơn 1.000 thi thể đã được tìm thấy.

"Tôi đã trở về từ Derna. Tình hình rất thảm họa. Thi thể nằm khắp nơi - trên biển, trong thung lũng, dưới các tòa nhà", ông Chkiouat cho biết.

"Số thi thể được tìm thấy ở Derna là hơn 1.000 người. Tôi không phóng đại khi nói rằng 25% thành phố đã biến mất. Rất, rất nhiều tòa nhà đã sụp đổ", ông nói, dự đoán rằng con số thiệt hại cuối cùng sẽ "thực sự rất lớn".

Theo nhân chứng ở hiện trường, Derna đã biến thành đống đổ nát với đường sá, nhà cửa bị phá hủy, cây cối bật gốc và nước lũ chưa rút hết.

Theo báo Phụ Nữ TP.HCM dẫn nguồn từ Reuters, bão Daniel quét qua Địa Trung Hải ngày 10/9, làm ngập đường và phá hủy các tòa nhà ở Derna, đồng thời tấn công các khu dân cư khác dọc bờ biển, bao gồm cả thành phố Benghazi lớn thứ hai của Libya.

Các bức ảnh chụp Derna mà Reuters chưa thể xác minh ngay lập tức cho thấy, một dòng nước lớn chảy qua trung tâm thành phố, nơi trước đây từng có một tuyến đường thủy hẹp hơn nhiều. Những tòa nhà đổ nát đứng sừng sững ở hai bên.   

Đoạn phim trên mạng xã hội và được đài truyền hình Mostkbal, ở miền đông Libya phát sóng cho thấy nhiều người mắc kẹt trên nóc phương tiện của họ đang kêu cứu, nhiều ô tô bị nước cuốn trôi.

Cư dân Derna Saleh al-Obaidi cho biết anh đã cùng gia đình may mắn trốn thoát, mặc dù những ngôi nhà ở thung lũng gần thành phố đã bị sập.

Anh nói với Reuters: “Mọi người đang ngủ và thức dậy thì thấy nhà của họ bị bao quanh bởi nước”.

Chính quyền ở miền đông Libya tuyên bố quốc tang 3 ngày. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Nhà chức trách đã ban bố tình trạng cực kỳ khẩn cấp, đóng cửa trường học, cửa hàng và áp dụng lệnh hạn chế đi lại.

Đại diện Liên hiệp quốc tại Libya cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ cơn bão và sẽ "cung cấp hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ các nỗ lực ứng phó ở cấp địa phương và quốc gia".

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Từ khóa:   bão Daniel Libya thành phố Derna

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