Cập nhật mới nhất tình hình bão số 4: Bất ngờ mạnh lên trên Biển Đông, cảnh báo mưa dông trên diện rộng

Xã hội 06/10/2023 18:55

Trên đất liền, từ chiều tối nay (ngày 6/10) đến sáng 7/10, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông với lượng phổ biến 20-50mm. Có nơi mưa rất to trên 100mm. Đồng thời, khu vực giảm nhiệt nhẹ do chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa. 

Theo thông tin từ VTC News, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 16h ngày 6/10, vị trí tâm bão số 4 cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/h), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía Đông Nam, duy trì tốc độ và hướng di chuyển trước đó. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Cập nhật mới nhất tình hình bão số 4: Bất ngờ mạnh lên trên Biển Đông, cảnh báo mưa dông trên diện rộng - Ảnh 1
Dự báo hướng di chuyển của bão - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ Dân Trí, đêm nay và ngày mai, hình thái trên giữ hướng đi và vận tốc, giảm dần cường độ. Chiều 7/10, thời điểm cách Hong Kong khoảng 100km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11-12, giật cấp 15. 

Sau đó, bão tiếp tục đi dọc ven biển men theo đất liền Trung Quốc và chuyển hướng tây nam. Khi tiến vào vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) chiều 9/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. 

Như vậy, kịch bản trên đang đi theo dự báo ban đầu của cơ quan khí tượng Nhật Bản. Theo đó, bão Koinu không suy yếu ngay trên vùng biển Quảng Đông (Trung Quốc) mà tiếp tục di chuyển chếch xuống theo hướng tây nam.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng cao 4-6m, có nơi sóng cao 6-8m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.  

Cập nhật mới nhất tình hình bão số 4: Bất ngờ mạnh lên trên Biển Đông, cảnh báo mưa dông trên diện rộng - Ảnh 2
Dự báo đường đi của bão Koinu trên Biển Đông và những khu vực trên đất liền đang xuất hiện mưa dông - Ảnh: Dân Trí

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. 

Đơn vị chức năng cần tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.        

Trên đất liền, từ chiều tối nay (ngày 6/10) đến sáng 7/10, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông với lượng phổ biến 20-50mm. Có nơi mưa rất to trên 100mm. Đồng thời, khu vực giảm nhiệt nhẹ do chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa. 

Chiều và đêm 7/10, vùng mưa lan rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Người dân đề phòng mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

 

Bão Koinu vào Biển Đông, mạnh cấp 12, giật cấp 15 từ đêm 6/10

Bão Koinu vào Biển Đông, mạnh cấp 12, giật cấp 15 từ đêm 6/10

Vào chiều ngày 5/10, bão Koinu đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trong năm 2023.

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