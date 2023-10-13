Một địa phương ban hành công văn khẩn, cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn kéo dài

Các trường học nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai, bão lụt; thường xuyên cập nhật thông tin về mưa lớn; giữ liên lạc qua nhiều kênh để chủ động ứng phó.

Theo thông tin từ báo Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng, dự kiến ngày 13/10, mưa lớn sẽ kéo dài từ 9h00 – 16h00, nguy cơ gây ngập úng nhiều nơi.

Để đảo bảo an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn thông báo cho học sinh, học viên trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học không học bán trú trên toàn thành phố nghỉ học chiều ngày 13/10/2023 do một số đoạn đường ngập sâu, đi lại khó khăn, nguy hiểm.

Mưa lớn gây ngập ở Đà Nẵng - Ảnh: Báo Lao Động

Riêng đối với học sinh bán trú (trẻ mầm non và học sinh) vẫn học buổi chiều, nhà trường chủ động sắp xếp thời gian, thông báo cho phụ huynh đón con vào cuối buổi học để đảm bảo an toàn (dự kiến sau 15h00 sẽ mưa ngớt).

Các trường học nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai, bão lụt; thường xuyên cập nhật thông tin về mưa lớn; giữ liên lạc qua nhiều kênh để chủ động ứng phó.

Tùy theo diễn biến thời tiết, Sở sẽ có thông báo khẩn tiếp theo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học.

Dẫn tin từ VTC News, hiện một số tuyến đường trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra ngập cục bộ như: Ngã tư Chu Văn An-Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Linh, kiệt 356 Hoàng Diệu… bị ngập từ 30cm-50cm.

Theo thông báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, trong 24 giờ qua, tại TP Đà Nẵng có mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa từ 7h ngày 12/10 đến 7h ngày 13/10 tại Đà Nẵng phổ biến 50-130mm, có nơi cao hơn.

Dự báo từ sáng 13/10 đến sáng 15/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Cảnh báo từ trưa 15/10 đến hết ngày 17/10, khả năng trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều nơi tại Thừa Thiên Huế Mưa với cường độ lớn trong khoảng thời gian ngắn đã gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực đô thị và vùng thấp trũng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

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