Tại hiện trường, hông căn nhà bị đổ sập, đồ gia dụng văng khắp nơi. Tôn, xà gồ, gạch nằm ngổn ngang. Đầu xe container bị móp méo, hư hỏng, kín chắn gió bị vỡ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 hôm nay (13/10). Xe container biển kiểm soát 50H-146.76 kéo theo rơ-moóc 51R-27668 do một người đàn ông điều khiển, lưu thông trên đường 30/4.

Khi đến đoạn đường trước số 795 đường 30/4, xe container tông sập khoảng 10m dải phân cách cứng giữa đường, rồi lao sang căn nhà 716 bên đường, phía đối diện.

Tôn, xà gồ, gạch nằm ngổn ngang. Đầu xe container bị móp méo, hư hỏng, kín chắn gió bị vỡ - Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, hông căn nhà bị đổ sập, đồ gia dụng văng khắp nơi. Tôn, xà gồ, gạch nằm ngổn ngang. Đầu xe container bị móp méo, hư hỏng, kín chắn gió bị vỡ.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng, may mắn không ai bị thương - Ảnh: Người lao động

Dẫn tin từ Người Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng nhưng may mắn không ai bị thương. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

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