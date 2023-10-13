Hiện trường ngổn ngang vụ xe đầu kéo đâm sập dải phân cách, lao vào nhà dân ở Vũng Tàu: Cổng sắt gãy sập, đồ đạc văng tung tóe

Xã hội 13/10/2023 09:39

Tại hiện trường, hông căn nhà bị đổ sập, đồ gia dụng văng khắp nơi. Tôn, xà gồ, gạch nằm ngổn ngang. Đầu xe container bị móp méo, hư hỏng, kín chắn gió bị vỡ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 hôm nay (13/10). Xe container biển kiểm soát 50H-146.76 kéo theo rơ-moóc 51R-27668 do một người đàn ông điều khiển, lưu thông trên đường 30/4.

Khi đến đoạn đường trước số 795 đường 30/4, xe container tông sập khoảng 10m dải phân cách cứng giữa đường, rồi lao sang căn nhà 716 bên đường, phía đối diện. 

Hiện trường ngổn ngang vụ xe đầu kéo đâm sập dải phân cách, lao vào nhà dân ở Vũng Tàu: Cổng sắt gãy sập, đồ đạc văng tung tóe - Ảnh 1

Hiện trường ngổn ngang vụ xe đầu kéo đâm sập dải phân cách, lao vào nhà dân ở Vũng Tàu: Cổng sắt gãy sập, đồ đạc văng tung tóe - Ảnh 2
 Tôn, xà gồ, gạch nằm ngổn ngang. Đầu xe container bị móp méo, hư hỏng, kín chắn gió bị vỡ - Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, hông căn nhà bị đổ sập, đồ gia dụng văng khắp nơi. Tôn, xà gồ, gạch nằm ngổn ngang. Đầu xe container bị móp méo, hư hỏng, kín chắn gió bị vỡ.

Hiện trường ngổn ngang vụ xe đầu kéo đâm sập dải phân cách, lao vào nhà dân ở Vũng Tàu: Cổng sắt gãy sập, đồ đạc văng tung tóe - Ảnh 3
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Từ khóa:   container tin xã hội xe đầu kéo

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