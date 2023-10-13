Hàng xóm bàng hoàng kể lại thời khắc căn nhà 4 tầng ở Hà Nội bốc cháy: Nhìn mọi người nhảy từ lan can, lửa lan quá nhanh, bất lực trong khâu chữa cháy

Một số người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn cho hay, đám cháy xuất phát từ tầng hầm, cũng là nơi để xe của căn nhà. Nhiều người đã trèo qua lan can rồi nhảy xuống và được người dân hỗ trợ.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra vào khuya ngày 12/10 ở Hà Nội, dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, chị Vũ Ngọc Minh Châu (hàng xóm) cho hay: “Tôi thấy khói và mùi khét bốc lên từ ngôi nhà, mọi người xung quanh hô hoán cháy. Khi chúng tôi chạy được ra ngoài đường thì lửa đã cháy rất to. Lửa thiêu rụi ngôi nhà 4 tầng, may mắn nhiều người mắc kẹt được hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Nhà tôi ngay bên cạnh, khi đó, tôi đang dạy học cho em ruột thì thấy khói bốc lên cùng mùi rất khét, mọi người thất thanh hô hoán cháy. Khi tôi mở cửa đã thấy nhà bên cạnh đang bốc cháy dữ dội, cả nhà tôi lấy khăn bịt mũi rồi chạy xuống thoát nạn. Tôi thấy những người nhà bên cạnh trèo qua hành lang tầng 2 nhảy xuống và được người đi đường cùng hàng xóm đỡ phía dưới. Một chú trên tầng do ngủ say nên đã kẹt ở tầng 4, rất may do được tập huấn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) nên không bị ngạt khói, vừa được đưa xuống”.

Anh Trần Tương Lai (người trực tiếp giúp đưa người bị nạn xuống đất) cho biết, khi người đi đường hô cháy, anh cùng một người khác đã trèo lên tầng 2 của ngôi nhà kế bên để đỡ 6 người leo qua lan can xuống đất an toàn. Lúc đó tầng 1 có nhiều tiếng nổ, sau đó lửa lan vào xe máy, bốc cháy dữ dội, rồi lan lên tầng 2, cuối cùng bao trùm cả căn nhà, khiến anh và nhiều người bất lực trong việc cứu chữa. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CHCN), công an quận Hai Bà Trưng đã điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa.

Nhiều vật dụng bị lửa thiêu trụi - Ảnh: TTXVN Như đã đưa tin trước đó, theo TTXVN, vào hồi 23 giờ 12 phút, ngày 12/10, Công an quận Hoàng Mai nhận tin báo cháy tại nhà dân số 652 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng. Lực lượng chức năng xác định địa điểm cháy là căn nhà rộng 30m2 cao 4 tầng 1 lửng 1 tum. Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 5 người. Nhận thấy sự phức tạp, Công an quận Hoàng Mai đã huy động sự hỗ trợ của Công an quận Hai Bà Trưng tới hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã hướng dẫn 4 người tự thoát nạn. Còn người mắc kẹt trên tầng 4 được lực lượng Công an cứu ra khỏi đám cháy an toàn.

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