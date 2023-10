Hàng xóm bàng hoàng kể lại thời khắc căn nhà 4 tầng ở Hà Nội bốc cháy: Nhìn mọi người nhảy từ lan can, lửa lan quá nhanh, bất lực trong khâu chữa cháy

Liên quan đến vụ cháy xảy ra vào khuya ngày 12/10 ở Hà Nội, dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, chị Vũ Ngọc Minh Châu (hàng xóm) cho hay: “Tôi thấy khói và mùi khét bốc lên từ ngôi nhà, mọi người xung quanh hô hoán cháy. Khi chúng tôi chạy được ra ngoài đường thì lửa đã cháy rất to.

Lửa thiêu rụi ngôi nhà 4 tầng, may mắn nhiều người mắc kẹt được hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Nhà tôi ngay bên cạnh, khi đó, tôi đang dạy học cho em ruột thì thấy khói bốc lên cùng mùi rất khét, mọi người thất thanh hô hoán cháy. Khi tôi mở cửa đã thấy nhà bên cạnh đang bốc cháy dữ dội, cả nhà tôi lấy khăn bịt mũi rồi chạy xuống thoát nạn. Tôi thấy những người nhà bên cạnh trèo qua hành lang tầng 2 nhảy xuống và được người đi đường cùng hàng xóm đỡ phía dưới. Một chú trên tầng do ngủ say nên đã kẹt ở tầng 4, rất may do được tập huấn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) nên không bị ngạt khói, vừa được đưa xuống”.