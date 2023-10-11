Thương tâm: Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, 2 cháu bé tử vong do ngạt khói trong 'biển lửa'

Xã hội 11/10/2023 08:43

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa, đưa được 3 người ra ngoài, nhưng 2 cháu bé mắc kẹt ở tầng 3, bị ngạt khói, tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 11/10, lực lượng Công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân trong kiệt 236/31D đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng khiến 2 cháu bé tử vong.

Thông tin ban đầu, lúc 1h30 ngày 11/10, người dân hốt hoảng phát hiện ngôi nhà K236/31D Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng bốc cháy dữ dội nên hô hoán dập lửa, đồng thời điện báo lực lượng chức năng ứng cứu.

Thương tâm: Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, 2 cháu bé tử vong do ngạt khói trong 'biển lửa' - Ảnh 1
Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa - Ảnh: VTC News

Nhận tin báo, Công an phường Tam Thuận và lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Khê khẩn trương điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường dập lửa, cứu người.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa, đưa được 3 người gồm Lê Trần Tuấn Đức, Lê Thị Kim Nga, Trần Lê Gia Kim ra ngoài.

Tuy nhiên, 2 cháu bé là Trần Minh Gia Đạt (2009), Nguyễn Lê Thái Thuận (2011) mắc kẹt ở tầng 3, bị ngạt khói, tử vong.

Đến 3h cùng ngày, lực lượng chữa cháy mới dập tắt hoàn toàn đám cháy và hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Trước đó 1 tháng, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy khiến 2 trẻ em thiệt mạng. Cụ thể, dẫn tin từ Dân Trí, khoảng 2h ngày 11/9, hỏa hoạn bùng lên tại một căn nhà ở đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp.

Thương tâm: Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, 2 cháu bé tử vong do ngạt khói trong 'biển lửa' - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy nhà ở TPHCM lúc rạng sáng khiến 2 bé tử vong - Ảnh: Dân Trí

Phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoán, tiếp cận nhưng không thể phá cửa để dập lửa. Lúc này, cả căn nhà bốc cháy ngùn ngụt.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp đã đến hiện trường khống chế hỏa hoạn. Khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện 2 em bé mắc kẹt bên trong đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là bé gái P.T.B.T. (10 tuổi) và bé trai P.T.B.P. (6 tuổi).

Theo nhân chứng, rạng sáng cùng ngày, ông P.B.P. (33 tuổi) và vợ là T.T.T.T. (30 tuổi) lái xe máy rời khỏi nhà đến chợ đầu mối Bình Điền mua hải sản, để hai con ngủ ở trong nhà.

Khi hai người đi chợ không lâu, hỏa hoạn bùng lên khiến bé T. và P. mắc kẹt bên trong tử vong. "Mọi người chạy đến nhưng không thể dập lửa vì cửa khóa ngoài", một người dân nói.

Theo lực lượng chức năng, hỏa hoạn khiến tầng trệt và gác của căn nhà bị thiêu rụi. Căn nhà có 2 cửa thoát hiểm nhưng thời điểm xảy ra vụ cháy đều bị khóa.

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Nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa. Sau 10 phút, đám cháy được dập tắt nhưng ô tô bị thiêu rụi...

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Từ khóa:   cháy cháy nhà tin xã hội

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