Sau 3 tuần điều trị tích cực, người nhà của bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini vẫn mỏi mắt chờ đợi phép màu: Có chuyển biến, nhưng chưa cai được máy thở

Xã hội 03/10/2023 09:42

Về kế hoạch điều trị đối với bệnh nhân, trong thời gian tới, đại diện bệnh viện cho biết sẽ cố gắng để có thể bỏ được máy thở sớm cho trường hợp này.

Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, về tình hình điều trị các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho hay, nam bệnh nhân N.V.C (37 tuổi, Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng) - là nạn nhân nặng nhất của vụ cháy chung cư mini đến nay đã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai gần 3 tuần. Xác định đây là trường hợp rất nặng, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã ngày đêm nỗ lực điều trị chống độc và hồi sức tích cực cho nạn nhân.

Đến nay, bệnh nhân N.V. C đã tỉnh dần, gọi làm theo lệnh của y bác sĩ, các cơn gồng cứng giảm nhiều. Bệnh nhân có tình trạng viêm phổi nhưng đang cải thiện và cai dần máy thở.

Về kế hoạch điều trị đối với bệnh nhân C. trong thời gian tới, đại diện bệnh viện cho biết sẽ cố gắng để có thể bỏ được máy thở sớm cho trường hợp này.

"Hiện tại, Bệnh viện tiếp tục các biện pháp để hồi sức về hô hấp, thần kinh, chống nhiễm khuẩn, tập phục hồi chức năng hô hấp và vận động tránh cứng khớp hay loét do tì đè; dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn hô hấp và thuốc điều trị tăng trương lực cơ. Cùng đó, biện pháp bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện cũng được đặt ra"- đại diện Bệnh viện Bạch Mai nói.

Trong ngày hôm qua  2/10 các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp tục hội chẩn để có phương án tối ưu nhất cho bệnh nhân.

Sau 3 tuần điều trị tích cực, người nhà của bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini vẫn mỏi mắt chờ đợi phép màu: Có chuyển biến, nhưng chưa cai được máy thở - Ảnh 1
Các y bác sĩ của Bệnh viện nỗ lực điều trị, chăm sóc, theo dõi sức khoẻ cho các bệnh nhân - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Trước đó, dẫn tin từ báo Nhân Dân, Thiếu tá N.V.C (37 tuổi, Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng) là nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ngày 12/9 được đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Anh C. được cứu hộ đưa vào Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tím tái, ngộ độc CO2 nặng, tiên lượng rất nặng, nguy kịch.

Sau 3 tuần điều trị tích cực, người nhà của bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini vẫn mỏi mắt chờ đợi phép màu: Có chuyển biến, nhưng chưa cai được máy thở - Ảnh 2
Nhiều nạn nhân vụ cháy được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Nhân Dân

Bệnh nhân đã được các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu (A9) điều trị, sau đó chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực. Trong vụ cháy, gia đình anh C. mất đi vợ và hai con gái.

Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ xảy ra lúc hơn 23 giờ ngày 12/9. Chung cư này gồm 9 tầng, 1 tum, với khoảng 45 căn hộ, hơn 150 nhân khẩu. Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ, sâu. Cơ quan chức năng xác định có 56 người tử vong và 37 trường hợp bị thương.

Tình hình sức khoẻ của nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini sau 16 ngày nhập viện: Vẫn hôn mê vì tình trạng tổn thương não do ngạt khói

Tình hình sức khoẻ của nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini sau 16 ngày nhập viện: Vẫn hôn mê vì tình trạng tổn thương não do ngạt khói

Sức khỏe bệnh nhân N.V. C. - nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng hiện vẫn đang hôn mê.

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