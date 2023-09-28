Sức khỏe bệnh nhân N.V. C. - nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng hiện vẫn đang hôn mê.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 28/9, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Tấn - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, sức khỏe bệnh nhân N.V. C. - nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội đã qua giai đoạn nguy kịch. Theo bác sĩ Tấn, Bệnh viện Bạch Mai đã tập trung mọi nguồn lực, chạy đua với thời gian để điều trị cho bênh nhân. Hiện tại, anh C. đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn phải thở máy, chưa tỉnh vì tình trạng tổn thương não do ngạt khói, ngộ độc khí CO và thiếu oxy.

1 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh: VietNamNet Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện sẽ cố gắng để có thể cai được máy thở sớm cho bệnh nhân. Bệnh viện tiếp tục các biện pháp để hồi sức về hô hấp, thần kinh, chống nhiễm khuẩn; dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn hô hấp; dùng các thuốc điều trị tăng trương lực cơ. Bệnh nhân cũng được tập phục hồi chức năng hô hấp và vận động tránh cứng khớp, loét do tì đè; đảm bảo dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện. Ngoài bệnh nhân N.V.C., từ 22/9 tới nay chưa có bệnh nhân nào trong vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân được ra viện. Các bệnh nhân vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị oxy cao áp tránh biến chứng xa do ngộ độc CO2.

Thiếu tá N.V.C. (Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng) là nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ngày 12/9. Anh C. được cứu hộ đưa vào Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tím tái, ngộ độc CO2 nặng, tiên lượng rất nặng. Bệnh nhân đã được các bác sĩ Trung tâm A9 điều trị, sau đó chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực. Vụ cháy cướp đi sinh mạng vợ và hai con gái của anh C. Vụ cháy kinh hoàng khiến 56 người chết - Ảnh: báo Giao Thông Như đã đưa tin trước đó, theo báo Giao Thông, đêm 12/9, chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Thanh Xuân) bị cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương. Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.

Bố của nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini: Sáng làm đám tang cho con dâu và cháu nội, tối đến túc trực ở bệnh viện chờ đợi kỳ tích Là bệnh nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, thiếu tá N.V.C vẫn trong tình trạng nguy kịch. Anh đang điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

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