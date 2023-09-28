Tình hình sức khoẻ của nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini sau 16 ngày nhập viện: Vẫn hôn mê vì tình trạng tổn thương não do ngạt khói

Xã hội 28/09/2023 17:14

Sức khỏe bệnh nhân N.V. C. - nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng hiện vẫn đang hôn mê.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 28/9, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Tấn - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, sức khỏe bệnh nhân N.V. C. - nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội đã qua giai đoạn nguy kịch. 

Theo bác sĩ Tấn, Bệnh viện Bạch Mai đã tập trung mọi nguồn lực, chạy đua với thời gian để điều trị cho bênh nhân. Hiện tại, anh C. đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn phải thở máy, chưa tỉnh vì tình trạng tổn thương não do ngạt khói, ngộ độc khí CO và thiếu oxy. 

Tình hình sức khoẻ của nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini sau 16 ngày nhập viện: Vẫn hôn mê vì tình trạng tổn thương não do ngạt khói - Ảnh 1
1 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh: VietNamNet

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện sẽ cố gắng để có thể cai được máy thở sớm cho bệnh nhân. Bệnh viện tiếp tục các biện pháp để hồi sức về hô hấp, thần kinh, chống nhiễm khuẩn; dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn hô hấp; dùng các thuốc điều trị tăng trương lực cơ. Bệnh nhân cũng được tập phục hồi chức năng hô hấp và vận động tránh cứng khớp, loét do tì đè; đảm bảo dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện. 

Ngoài bệnh nhân N.V.C., từ 22/9 tới nay chưa có bệnh nhân nào trong vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân được ra viện. Các bệnh nhân vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị oxy cao áp tránh biến chứng xa do ngộ độc CO2. 

Thiếu tá N.V.C. (Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng) là nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ngày 12/9.  Anh C. được cứu hộ đưa vào Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tím tái, ngộ độc CO2 nặng, tiên lượng rất nặng. Bệnh nhân đã được các bác sĩ Trung tâm A9 điều trị, sau đó chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực. Vụ cháy cướp đi sinh mạng vợ và hai con gái của anh C. 

Tình hình sức khoẻ của nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini sau 16 ngày nhập viện: Vẫn hôn mê vì tình trạng tổn thương não do ngạt khói - Ảnh 2
Vụ cháy kinh hoàng khiến 56 người chết - Ảnh: báo Giao Thông 

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Giao Thông, đêm 12/9, chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Thanh Xuân) bị cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương. Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.

Bố của nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini: Sáng làm đám tang cho con dâu và cháu nội, tối đến túc trực ở bệnh viện chờ đợi kỳ tích

Bố của nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini: Sáng làm đám tang cho con dâu và cháu nội, tối đến túc trực ở bệnh viện chờ đợi kỳ tích

Là bệnh nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, thiếu tá N.V.C vẫn trong tình trạng nguy kịch. Anh đang điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư cháy chung cư mini chung cư mini

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 22 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 37 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 52 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới