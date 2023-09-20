Người phụ nữ 'đặt cược tính mạng', ôm con trai nhảy thoát thân từ tầng 9 chung cư mini bị cháy: Sức khoẻ dần hồi phục, vẫn chưa được đoàn tụ với con

Xã hội 20/09/2023 09:30

Đã một tuần trôi qua kể từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng, chị T. và con trai vẫn chưa được đoàn tụ. Được gặp con cũng là khao khát lớn nhất của người phụ nữ này.

Theo thông tin từ Dân Trí, chị T - người phụ nữ đã cùng con trai nhảy thoát thân từ tầng 9 của tòa chung cư mini bị cháy ở quận Thanh Xuân, may mắn sống sót nhưng bị thương rất nặng.

Nằm trên giường bệnh Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chị T. cố gắng cử động cánh tay phải bị gãy, đã được phẫu thuật trước đó, thi thoảng nhắm nghiền mắt vì cơn đau từ vùng xương chậu.

Theo PGS.TS Vũ Hoàng Phương, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân T. được xác định bị đa chấn thương (chấn thương ngực, chấn thương gãy cột sống, vỡ lồng ngực, vỡ xương chậu và nhiều vết thương khác).

Đã một tuần trôi qua kể từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng, chị T. và con trai vẫn chưa được đoàn tụ. Được gặp con cũng là khao khát lớn nhất của người phụ nữ này.

Khi có ý thức trở lại câu đầu tiên chị hỏi người nhà là về con, con còn sống không.

Chị T. đã trải qua 2 ca đại phẫu ngày 13/9 để xử lý tổn thương cột sống (bị gãy gập) và các tổn thương khác ở tay phải, xương chậu…

Sau ca phẫu thuật, chị T., được dùng an thần để hỗ trợ thở máy tại Khoa Gây mê - Hồi sức. Đến ngày 14/9 chị mới dần hồi tỉnh và có thể nói chuyện được.

Người phụ nữ 'đặt cược tính mạng', ôm con trai nhảy thoát thân từ tầng 9 chung cư mini bị cháy: Sức khoẻ dần hồi phục, vẫn chưa được đoàn tụ với con - Ảnh 1
Chị T. cũng là một trong những nạn nhân nặng nhất của vụ cháy được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Ảnh: Dân Trí

Dù gia đình cho biết con trai đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng chị T. vẫn nghĩ rằng, có thể mọi người nói như vậy để trấn an mình. Phải đến khi thực hiện được cuộc gọi video đầu tiên cho con, chị T. mới dám tin vào sự thật.

"Con tôi kể rằng bị gãy cả 2 chân, xương hàm và xương chậu. Chỉ ước có thể đánh đổi sức khỏe của mình cho cháu", người phụ nữ nghẹn giọng.

Theo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chị T. đang có những chuyển biến sức khỏe tích cực. Phần tay phải bị gãy 2 ở vị trí, sau ca mổ nối xương đã có thể vận động nhẹ nhàng, tự cầm cốc nước...

Sau ca mổ, phần cột sống bị gãy gập tiến triển tốt. Hiện chị T. có thể lăn, trở mình sang 2 bên ít đau hơn.

Phần xương chậu bị vỡ được điều trị bảo tồn sẽ dần hồi phục. Chị T. cho biết, đây là vị trí đau nhất ở thời điểm hiện tại.

Chị T. mô tả: "Tôi cảm thấy đau nhất khi ăn uống, buốt nhói lúc đặt ống dẫn lưu".

Khả năng cử động của chân bệnh nhân là phần các chuyên gia lo lắng nhất. Tuy nhiên đến nay, chị T. đã có thể cử động nhẹ nhàng.

Dẫu vậy, để có thể hồi phục và vận động như người bình thường, chị T. vẫn cần trải qua một quá trình tập phục hồi vận động kéo dài.

"Với những bệnh về thần kinh và cột sống, đòi hỏi sự kiên trì chứ không thể hồi phục ngay sau ca phẫu thuật", một bác sĩ chia sẻ.

Người phụ nữ 'đặt cược tính mạng', ôm con trai nhảy thoát thân từ tầng 9 chung cư mini bị cháy: Sức khoẻ dần hồi phục, vẫn chưa được đoàn tụ với con - Ảnh 2
Cận cảnh toà chung cư mini sau vụ cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, dẫn tin từ VTC News, khoảng 23h30 ngày 12/9 chung cư mini gồm 9 tầng, 1 tum, với khoảng 45 căn hộ, hơn 150 nhân khẩu nằm trong ngõ 29/70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra cháy lớn.

Thông tin từ Công an Hà Nội cuối giờ chiều 13/9, cơ quan chức năng xác định có 56 người tử vong và 37 trường hợp bị thương. Người chủ chung cư mini này đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng phục vụ điều tra.

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Ngày 18/9, gần 2.000 học sinh, giáo viên trường tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ đã dành những giờ phút ý nghĩa để tưởng nhớ về một người bạn đã mất trong vụ hoả hoạn tại chung cư mini ở Khương Hạ ngày 12/9.

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